L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre 2019 pone in rilievo il probabile andamento riservato alle giornate comprese da lunedì a domenica. Tutta l'attenzione pertanto è rivolta al "pensiero delle stelle" con in anteprima le pagelle, le stelline e le previsioni zodiacali in esclusiva per i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito alla terza settimana di ottobre? Ebbene, le effemeridi in relazione alla sestina sotto analisi in questo frangente, sottolineano il momento favorevole riservato ai nativi in Toro (voto 10), simbolo da considerare al "top dell settimana". Si prospettano sette giorni altrettanto favorevoli anche a coloro nati in Cancro (voto 8) ed in parte anche per i Gemelli (voto 7).

Invece, le previsioni da lunedì 14 a domenica 20 preannunciano un periodo intriso nella più normale delle routine per il Leone (voto 6) nonché per la Vergine (voto 6). Andiamo ai dettagli.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di partire con gli approfondimenti in merito alle previsioni dell'oroscopo settimanale come da solita prassi da un po' di tempo a questa parte, metteremo al corrente sui nuovi spostamenti messi in agenda all'Astro della Terra.

Nel periodo osservato la Luna farà in totale tre tappe in altrettanti segni, ovviamente programmati per questi prossimi sette giorni. Ad iniziare il giro sarà la Luna in Toro, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 14 ottobre, precisamente alle ore 18:24. A seguire a metà periodo, quindi giovedì 17 ottobre alle ore 4:30, il transito della Luna in Gemelli. La settimana infine giungerà a termine con l'arrivo della splendida Luna in Cancro mesa in conto a sabato 19 ottobre. Nel periodo non sono previsti cambi di settore imputabili ad altri pianeti.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 6. Periodo ancora un po' in attesa per tanti di voi dell'Ariete. Questa parte centrale del mese di ottobre vi vedrà ancora un po' indaffarati con le solite questioni di lavoro e, per qualcuno, anche in quelle sentimentali. Diciamo che la parte centrale della settimana non sarà delle migliori: due stelle e relativo "ko" mercoledì 16 ottobre e, anche se meno peggio, venerdì 18 si presenterà all'appello con solo tre stelline da "sottotono".

Poi tutto filerà per il meglio: cinque stelle arriveranno il 14 e il 19; buone saranno anche quelle del 15, del 17 e del 20 segnate a quattro stelle. Scopriamo in profondità i singoli giorni a partire da quelli migliori:

★★★★★ lunedì 14 e sabato 19;

★★★★ martedì 15, giovedì 17 e domenica 20;

★★★ venerdì 18 ottobre;

★★ mercoledì 16 ottobre.

Toro: voto 10. In arrivo un periodo da considerare davvero come "super-fortunato" per tutti voi nativi del Toro.

Questa parte di ottobre è ben espressa da giornate quasi tutte al top. A dare una grossa marcia in più, specialmente in amore, sarà una meravigliosa Luna in Toro seguita da tre giornate a cinque stelle spalmate sul resto del periodo, seppur in modo alternato con quelle a quattro stelline. Pertanto martedì, mercoledì e sabato si presume possano essere frangenti ben disposti a favorire rapporti e/o iniziative a carattere interpersonale o professionali. Andiamo al resoconto astrologico di vostra competenza e traete le conclusioni:

Top del giorno lunedì 14 ottobre - Luna nel segno;

lunedì 14 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 15, mercoledì 16 e sabato 19;

★★★★ giovedì 17 e venerdì 18, domenica 20 ottobre.

Gemelli: voto 7. Abbastanza in linea con le attese quasi tutto il periodo sotto analisi per moltissimi di voi dei Gemelli, anche se alcune giornate non porteranno i frutti sperati. Prendete nota delle giornate migliori (giovedì, mercoledì e venerdì) e state alla larga da quelle poco positive (sabato e domenica), ok? Chi avesse problemi a carattere sentimentale da portare a buon fine, il 17 ottobre potrà contare senz'altro sull'ottimo supporto della Luna nel segno. Vediamo come sono state inserite le rimanenti stelline giornaliere:

Top del giorno giovedì 17 ottobre - Luna nel segno;

giovedì 17 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 16 e venerdì 18;

★★★★ lunedì 14 e martedì 15;

★★★ sabato 19 ottobre;

★★ domenica 20 ottobre.

Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana per tantissimi di voi Cancro non partirà proprio con il piede giusto: lunedì e martedì rispettivamente a due e a tre stelle indicanti i periodi negativi. Poi invece, man mano che si avvicinerà la parte centrale e finale del periodo svariate situazioni potrebbero regalare più di qualche ottima soddisfazione. Splendida la giornata del 19 ottobre, merito di una generosa Luna nel segno per ciò che concerne le situazioni a stampo sentimentale. Vediamo di scoprire qualcosa di più dalla scaletta posta a seguire:

Top del giorno sabato 19 ottobre - Luna nel segno;

sabato 19 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 16 e domenica 20;

★★★★ giovedì 17 e venerdì 18;

★★★ martedì 15 ottobre;

★★ lunedì 14 ottobre.

Leone: voto 6. Si prevede per voi Leone una settimana abbastanza "gestibile", con la parte centrale però (giovedì e mercoledì) da tenere assolutamente sotto acuta osservazione. Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle la terza settimana di ottobre? In pratica, ci state chiedendo anche quali saranno quelle buone, ed è più che giusto. Allora togliamo subito l'angoscia dell'attesa rendendo disponibili le stelline quotidiane impostate sui singoli giorni da lunedì a domenica. Pronto a seguire il resoconto astrale di vostra competenza:

★★★★★ venerdì 18 e domenica 20;

★★★★ lunedì 14, martedì 15 e sabato 19;

★★★ giovedì 17 ottobre;

★★ mercoledì 16 ottobre.

Vergine: voto 6. Sette giornate valutate sulla scarsa sufficienza per tanti nativi della Vergine, ovviamente non senza periodi altamente efficienti su cui poter contare (lunedì e giovedì). L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre per quanto guarda la generalità del periodo, guarda con un po' di ansia sabato 19 (giorno nero), come anche martedì 15 ottobre valutato con sole tre stelle. Buone e accettabili invece le restanti giornate con lunedì 14 e giovedì 17 preventivati al top con cinque stelle. Passiamo pure al responso restituito dall'astrologia in merito all'andamento al vostro segno e incrociamo (per voi) le dita:

★★★★★ lunedì 14 e giovedì 17;

★★★★ mercoledì 16, venerdì 18 e domenica 20;

★★★ martedì 15 ottobre;

★★ sabato 19 ottobre.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale.