L'ultima settimana di ottobre sta per volgere al termine, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per questo ultimo week end del mese. Saranno due giornate molto positive per l'Ariete, grintoso ed energico, ma anche per il Leone, per il quale è in atto un buon recupero psicofisico. Tensioni per la Vergine, particolarmente nervosa ed irritabile. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute del fine settimana, da sabato 26 a domenica 27 ottobre 2019, per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo del fine settimana, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019, segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana sereno e spensierato, in cui finalmente sarà possibile mettere da parte i problemi e concedersi un po’ di svago. Durante le giornate precedenti è iniziato un buon recupero sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale e ora non vi resta che trarre massimo vantaggio da questo quadro astrale più che positivo.

Incontri favoriti per i single.

Toro: con l’avvicinarsi del mese di novembre i nati sotto questo segno risentiranno di un calo di energie. Le giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre dunque potrebbero rivelarsi faticose, non solo per quanto riguarda il fisico, ma anche e soprattutto per ciò che concerne la gestione dei rapporti interpersonali e sentimentali. Siate cauti, meglio evitare la nascita di ulteriori problematiche.

Gemelli: la grinta e l’energia ritrovate durante la giornata di sabato vi daranno una marcia in più all’interno dell’ambito lavorativo, favorendo il conseguimento di successi significativi. Domenica al contrario sarà bene dedicarsi all’amore e alla famiglia, un po’ trascurati durante le giornate precedenti.

Cancro: il week end inizia con un piccolo momento di stress legato all’ambito lavorativo. Ritrovare la calma tuttavia sarà meno complicato di quanto pensiate e l’amore giocherà un ruolo importante in tal senso.

Non tenetevi tutto dentro, sfogarvi con il partner o con una persona di fiducia vi aiuterà ad alleggerire il peso dei vostri pensieri e a ritrovare l’equilibrio.

Leone: mentre per quanto riguarda l’ambito lavorativo le giornate di sabato 26 e domenica 27 potrebbe riservare delle problematiche, per i sentimenti è un momento molto interessante. Inizia per il segno un buon recupero in tal senso, all’interno dei rapporti di coppia sarà possibile chiarire le incomprensioni e ritrovare l’armonia e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Vergine: durante questo fine settimana sarà bene per i nati sotto il segno della Vergine cercare di evitare i conflitti e le polemiche sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale. Saranno 48 ore faticose per il segno, che potrebbe sentirsi irritabile e particolarmente nervoso. Meglio concedersi un momento di riposo, per rilassare mente e corpo.

Bilancia: durante questo fine settimana siete accompagnati da un oroscopo molto positivo, che vi darà una marcia in più e vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi prefissati non solo per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ma anche per ciò che concerne la sfera sentimentale.

È un buon momento per cercare dei chiarimenti all’interno dei rapporti di coppia, ma anche per avvicinarsi alla persona amata. Incontri favoriti per i single.

Scorpione: durante la giornata di sabato, chi precedentemente ha risentito di un calo fisico, ritroverà le energie e la voglia di fare. Questa sarà un toccasana per ciò che riguarda l’ambito lavorativo e aiuterà il segno a raggiungere importanti risultati. Se desiderate avanzare una proposta o presentare un progetto questo è il momento ideale per farlo. Domenica la positività raggiunge anche l’ambito sentimentale, ci sarà passionalità all’interno dei rapporti di coppia e i single potrebbero fare incontri interessanti per il futuro.

Sagittario: questo è un segno che tende a caricarsi di tutte le responsabilità e che difficilmente chiede aiuto a qualcuno. Per superare queste giornate però sarà necessario mettere l’orgoglio da parte e affidarsi alla cura di amici o parenti, che vi aiuteranno a trovare la soluzione necessaria ad alcune delle vostre problematiche.

Capricorno: nonostante il segno sia protetto da un buon quadro astrale le giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre non porteranno alcuna novità. Saranno dunque 48 ore piatte sia per ciò che riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale. È tuttavia un momento molto positivo dal punto di vista fisico, la grinta e le energie non mancano e durante queste giornate potrete decidere di dedicarvi ai vostri hobby o praticare dell’attività fisica all’aria aperta.

Acquario: durante queste giornate conclusive di ottobre il segno ritrova pian piano serenità e stabilità. Le prossime giornate saranno positive per coloro i quali sono alla ricerca di risposte. In ambito lavorativo e soprattutto all'interno della sfera sentimentale sarà possibile trovare dei chiarimenti e un po’ di serenità. Tuttavia gli astri consigliano di non abusare della positività ritrovata, meglio agire con cautela.

Pesci: la giornata di sabato 26 ottobre potrebbe riservare dei conflitti, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Il consiglio gli astri è quello di risolvere con tempestività le incomprensioni, evitando di tirare in mezzo situazioni che ormai appartengono al passato. Al contrario è un buon momento per quanto riguarda la sfera lavorativa, in tale ambito tenderete a dare il meglio di voi e potrete avere anche degli ottimi risultati.