L'Oroscopo dell'amore per i single approfondisce le opportunità sentimentali in modo dettagliato, tenendo conto dei transiti planetari favorevoli e indirizzando ciascun simbolo zodiacale a concretizzare i sogni amorosi. Un nuovo slancio sarà utile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e Pesci che dovranno vincere l'insicurezza e superare un atteggiamento indeciso nei confronti dell'amore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Splendide sorprese nell'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: Marte e Luna sono in opposizione e quasi sfidano a vivere i sentimenti con maggiore slancio e minore indecisione. Giove però elargisce fortuna, dovrete solo aprirvi maggiormente alle opportunità, vincendo nervosismi e un'eccessiva pigrizia.

Toro: aspettatevi qualcosa di inusuale con Urano che stringe un'opposizione con Luna. Molto impazienti nel concretizzare i sogni amorosi, potrebbe accadere che vi apriate ad alcuni mutamenti doverosi per realizzare i propri progetti sentimentali.

Ma non siate irrequieti, piuttosto organizzate bene il da farsi.

Gemelli: Nettuno dai Pesci confonde un po' le idee e potreste essere esitanti di fronte ad alcune situazioni amorose, ma un forte intuito saprà farvi fare le mosse giuste. Uscite quindi, che dietro l'angolo potrebbe esserci proprio l'anima gemella.

Cancro: buone le opportunità amorose con Mercurio e Venere in trigono. Stanno per arrivare splendide notizie ma dovrete vincere una Luna non molto favorevole che provoca incostanza nei sentimenti e un approfondimento eccessivo alle critiche altrui.

Leone: molto dinamici grazie all'influsso marziano e sensibili a causa della presenza lunare dalla Bilancia, potrete passare all'azione in campo sentimentale, contando anche su una minore impulsività che farà ponderare bene le scelte.

Vergine: Luna passa nel domicilio astrologico dedicato al matrimonio e smorza un atteggiamento troppo rigoroso nei confronti dei sentimenti. Nuove emozioni prendono forma e si concretizzano attraverso alcune sorprese imprevedibili che colpiranno dritto al cuore.

Previsioni astrologiche promettenti

Bilancia: attenzione a non innervosirvi per poco, poiché questo atteggiamento non giova di sicuro all'amore. Marte e Luna in congiunzione sprigionano una eccessiva sensibilità e una voglia di passare all'azione che spesso anticipa i tempi in modo troppo precipitoso.

Scorpione: il sovraffollamento planetario presente nel segno è molto positivo per l'amore. Affascinanti e dirompenti, attirerete la preda amorosa nella ragnatela costruita con il vostro sex appeal raffinato.

Sagittario: alcune situazioni familiari potrebbero compromettere i rapporti amorosi. In ogni caso, apprezzerete un'indipendenza che non pone limiti ai progetti che tenete in serbo. Consiglio: uscite e approfondite le amicizie con meticolosità.

Capricorno: alcune noie e indecisioni minacciano la sfera amorosa e rischierete di chiudervi in voi poiché troppo sensibili ai consigli altrui. Attenzione a non essere troppo pignoli nei confronti dell'amore, vedendo alcune situazioni più gravi di come sono in realtà.

Acquario: una nuova forza garantita dalla posizione favorevole di Luna spinge a fare di più in amore, ottenendo il massimo risultato. Quindi bando alla pigrizia e all'indecisione, ampliate gli orizzonti e insistete in alcune situazioni che si concretizzeranno in modo favorevole.

Pesci: Mercurio e Venere esortano a esprimere le sensazioni amorose in modo più chiaro. Il cambiamento della sfera sentimentale è alle porte ma occorre che facciate il primo passo, essendo sinceri con voi stessi e poi con la persona che sperate vi ami.