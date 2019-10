L'Oroscopo dal 28 ottobre al 3 novembre apre le porte ad una settimana ricca di eventi. Ottobre volge al termine e lascia il posto ad un promettente mese di novembre. Si riparte con il novilunio che conferisce una forte corrente energetica a ciascun segno zodiacale. Le scorse settimane sono state fiacche e prive di contenuto, ma ora tutto cambia.

Qualcuno riscoprirà la passione sotto le lenzuola, qualcun altro avrà maggiore sprint lavorativo e qualcun altro ancora si sentirà propositivo.

Questo non significa che sarà una settimana al 100% fortunata e meravigliosa, anzi. Avremo delle giornate di tristezza e malinconia alternate a giornate di divertimento e di riscoperta del vero senso della vita. Le festività, Halloween e gli Ognissanti movimenteranno la settimana. Approfondiamo leggendo le previsioni di ciascun segno.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - In questa settimana dovrete spingervi oltre.

Qualsiasi tipo di iniziativa in campo professionale sarà destinata a decollare. Potrete affrontare nuovi impegni e, se è necessario, qualche battaglia lavorativa. Coloro che hanno un partner dovranno mettere da parte la razionalità e lasciarsi andare. I single e i cuori solitari avranno delle ottime opportunità per fare conquiste, ma devono imparare ad osare di più. Per il resto, avrete poche energie psicofisiche per cui aiutatevi adottando una buona alimentazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Toro - Sul lavoro le cose cominceranno a girare per il verso giusto, coloro che da tempo hanno un progetto ora dovranno affrontare gli eventuali rischi del caso. Le relazioni di coppia risultano abbastanza soddisfacenti. Sarà un periodo meno favorevole per i single che comunque dovranno superare le complicazioni senza perdersi d’animo. Non esagerate con i dolci e cercate di badare di più al vostro corpo.

Gemelli - Nel caso in cui aveste un progetto valido, in questa settimana dovrete metterlo subito in pratica senza perdere tempo perché qualcuno potrebbe rubarvi l'idea. Sarà una settimana stancante e stressante, soprattutto per coloro che lavorano a contatto con molte persone. Ma prima o poi le soddisfazioni vi ripagheranno dalla fatica. Se siete single vi ritroverete a fare il primo passo e a dichiararvi.

Chi è in coppia dedicherà più attenzione al partner e sarà ripagato in egual modo. Piacevoli sorprese sono previste per chi ha chiuso una storia.

Cancro - L'oroscopo della settimana vede stelle favorevoli che vi aiuteranno a sentirvi bene con voi stessi. Sul lavoro siete molto decisi e avete le idee chiare, questo vi permette di non perdere di vista l'obiettivo. È una settimana che favorisce specialmente le ricerche di nuovi lavori.

In amore dovrete cercare di capire quale sia il vero interesse del partner. Chi è in coppia vorrebbe tenere il piede in due scarpe oppure soffre per la gelosia che prova, ma siate prudenti o potreste perdere la persona amata. Bastano piccoli accorgimenti per evitare qualche male di stagione. Avrete dei giorni di profonda nostalgia e tristezza, magari ripensate ad un vostro caro.

Leone - Settimana un po' sottotono ma non avrà influenza negativa nella vostra vita. Dovete essere cauti nei confronti delle situazioni che avete in ballo. Presto le stelle saranno dalla vostra parte. La vostra vita sentimentale soffre di alti e bassi. Riflettere e cercate di fare chiarezza, se non trovate soluzioni è inutile continuare la storia. Per i single sono congeniali colpi di fulmini o romantiche avventure.

Vergine - La cosa migliore in questa settimana è sapersi accontentare, non lasciatevi innervosire da tensioni lavorative o di amare. Dovete dimenticare un periodo molto stressante perciò consiglio di concedervi un divertimento, un relax. da temo portate avanti un rapporto senza entusiasmo, dovete mettere la parola fine. Non si facciano illusioni i single, questo non è il periodo adatto per un’avventura passionale, quindi divertitevi senza essere troppo razionali.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia - Anche se siete un po' indecisi, riuscirete ad affrontare alcune problematiche in campo lavorativo e amoroso. Se avete seminato bene avrete ottimi risultati. I più giovani, invece, avranno delle buone notizie nel fine settimana, anche un lavoro part-time può aprirvi le porte per qualcosa di più importante. C’è voglia di amare. Per coloro che hanno vissuto una separazione è in arrivo un nuovo incontro promettente. Fate attenzione a non stancarvi troppo. Le coppie devono fare attenzione a non tirare troppo la corda e a rispettare maggiormente il partner, altrimenti l'altro si stancherà.

Scorpione - L'oroscopo settimanale dice che avrete a che fare con delle giornate piene di dubbio e incertezze. In campo lavorativo ci sarà qualcuno che cercherà di confondervi per 'farvi le scarpe'. Non lasciatevi influenzare e non perdete di vista gli obiettivi che vi siete posti. I single dovranno lanciarsi in nuove conquiste. Per le coppie, invece, si presenta una settimana di recupero. Chi vuole separarsi potrà farlo senza rimorsi e senza difficoltà. Cercate di rilassarvi.

Sagittario - Settimana di grosse soddisfazioni in campo lavorativo. È periodo di chiarire alcune cose ed avete la volontà per capire se state seguendo la giusta via o dovete cambiare direzione. Al momento, se state vivendo un rapporto tormentato, vi serve una pausa di riflessione e magari capire che è arrivato il momento di un nuovo amore. I single sono alle prese con storie ufficiose in attesa di qualcosa di più sicuro. Si prospetta un periodo stressante per il fisico e per la mente.

Capricorno - Questa non è la settimana giusta per varare nuovi progetti meglio rimandare alle prossime settimane. Al momento fate solo ciò che vi viene richiesto. Un rapporto di lavoro sarà rimesso in discussione, ma non preoccupatevi ne trarrete dei vantaggi. Scarsa entusiasmo anche nei rapporti amorosi, possibili liti tra le coppie ma tutto ciò ci aiuterà a capire e chiarire la situazione. Non siate timidi, ci vuole coraggio per ottenere quello che si desidera.

Acquario - Dopo mille peripezie riuscite a superare con successo alcune questioni legali legate al vostro lavoro. Consiglio di chiudere tutte le situazioni in sospeso perché avete un periodo favorevole. In amore potreste incontrare la persona adatta a voi ma cercate di non tenere la testa altrove. Siate più presenti e non perdete occasioni importanti. In questi giorni cercate di non affaticarvi e seguite una vita più regolare.

Pesci - Quello che farete in campo lavorativo in questa settimana avrà grande risalto nei prossimi mesi. Impegnatevi con serietà anche se vi sembrerà di non aver buoni risultati, prima o poi arriveranno e con gli interessi. Vi attendono tante buone occasioni, non fatevele sfuggire magari per pigrizia. Una delusione sentimentale vi renderà tristi, cercate di reagire e sorridere alla vita. Spesso si chiude una porta e si apre un portone.