La giornata di venerdì 1° novembre sarà una festività in cui alcuni potrebbero essere alle prese con il lavoro, ma molti saranno avvantaggiati dalla serenità che si respirerà e dall'equilibrio che si andrà a creare. Sarà il caso dei segni dell'Ariete, della Bilancia e dello Scorpione, che in questo ultimo periodo hanno avuto problemi e pensieri di varia natura. Lavoro al top per i Gemelli e per il Sagittario.

A seguire, le previsioni astrologiche del venerdì, per i 12 segni dello zodiaco per la giornata di Ognissanti.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'approssimarsi del fine settimana vi renderà meno arrabbiati: di conseguenza avrete molta più intesa con il partner e con la maggior parte dei membri della vostra famiglia.

Toro: qualche piccola intransigenza da parte del partner si farà sentire a causa del vostro atteggiamento molto distaccato e troppo incline alle faccende lavorative. Attenti a non trascurare nessuno.

Gemelli: tante idee da sfruttare sul posto di lavoro, in famiglia, ma anche sotto le lenzuola con il partner. Per i single potrebbe essere l'occasione adatta per fare qualche conquista promettente.

Cancro: approfitterete di questo periodo di festività per dedicarvi a chi amate senza che troppi imprevisti possano bloccare le vostre decisioni. Sprizzerete energia da tutti i pori, e magari potreste anche fare sorprese a molti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: scapperete un po' dalla vostra vita frenetica per darvi alla pazza gioia con i vostri amici. Attenti a non fare troppo tardi, il riposo sarà molto efficace per i giorni lavorativi futuri.

Vergine: finalmente vi concederete delle pause più prolungate e più serene, senza quei dettagli che spesso vi fanno innervosire o mandare letteralmente fuori di testa. Godetevela al massimo e limitate il lavoro.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: allenterete un po' la presa sul vostro partner, anche perché soffocarlo non starà aiutando granché né voi né lui. Avete infatti a che fare con un calo delle finanze e vi converrà essere più zelanti sul lavoro.

Scorpione: la distensione nella giornata di venerdì sarà più un obiettivo che una vera e propria intenzione di prendervi una pausa, anche perché il lavoro potrebbe darvi qualche pensiero.

Sagittario: qualche bella notizia sul lavoro vi renderà felici e giocosi, quindi potreste non perdere occasione di fare qualche scherzetto, anche se a fin di bene e con lo scopo di far divertire.

Capricorno: una uscita vi ritemprerà lo spirito e il vostro equilibrio ne sarà ristabilito. Tutto dipenderà dalla vostra destinazione, questa infatti influenzerà non poco il vostro stato d'animo.

Acquario: poco celeri sul lavoro, avrete molto più spirito per occuparvi degli affetti e della casa.

Sarete molto creativi in tal senso, ma attenti a quale acquisto farete, perché non tutti saranno utili.

Pesci: broncio. Le festività non sono il vostro forte, potreste essere più di malumore del solito, ma senza incorrere nella tristezza nel vero senso della parola. Un amico vi risolleverà l'umore.