Il fine settimana che va da sabato 2 a domenica 3 novembre sarà un momento di festività per molti segni dello zodiaco, che in questo periodo hanno avuto molto stress e preoccupazioni di vario genere. Ci sarà una sorta di armistizio fra la Bilancia e il proprio partner e uno strappo alla regola per i nativi del segno della Vergine. I Gemelli e il Leone, invece, saranno alle prese con le proprie situazioni economiche. A seguire le previsioni degli astri, segno per segno.

L'oroscopo del fine settimana, del 2 e 3 novembre, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: tranquilli. Queste festività vi avranno ricaricato al massimo, tanto che sarete già colmi d'idee da utilizzare sul lavoro: ci sarà molta voglia di competizione tra colleghi. Attenderete la fine della domenica con ansia.

Toro: il weekend si prospetta molto tranquillo, con alcuni chiarimenti con il partner, che porteranno non solo intesa di coppia.

Il sabato potrebbe essere molto passionale. La domenica, probabilmente, sarà in famiglia.

Gemelli: shopping a tutto spiano di sabato, mentre la domenica vi dedicherete alla casa e alle idee creative che vi faranno apporre qualche rinnovo non solo all'ambiente domestico, ma anche al vostro look personale. Sarete in vena di sbizzarrirvi con pensieri più disparati.

Cancro: vi sentirete un po' oppressi dal lavoro troppo faticoso, ma nel complesso vivrete il fine settimana con quella tranquillità sentimentale di cui avevate un impellente bisogno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Domenica, però, potrebbe subentrare un piccolo problema di carattere economico.

Leone: un resoconto della settimana vi farà sentire tranquilli e soddisfatti, i guadagni saranno al centro di questo fine settimana non solo per fare qualche follia, ma anche per rimettere a posto alcuni conteggi che avevate perso di vista.

Vergine: fuori porta. Avrete modo di fare un viaggio che sebbene non vi porterà lontano nello spazio, sarà una occasione d'oro per farvi sentire più in pace con voi stessi. Una piccola sorpresa vi metterà ulteriormente di buon umore.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: lascerete l'ascia di guerra a casa, dal momento che il partner vi darà occasione, e soprattutto motivo, per farlo. Non ci sarà molta intesa soprattutto di sabato e in compagnia di altri amici, ma sicuramente non sarete in tensione o arrabbiati.

Scorpione: accetterete di buon grado la pausa festiva, ma sicuramente odiate stare fermi. Quindi sarete voi a fare qualcosa che smuova un po' la monotonia di questi due giorni e lo farete in modo del tutto eccezionale.

Sagittario: il lavoro durante le feste non vi disturba più di tanto, perciò continuerete a fare progetti e affari, anche se sarete lontani dal posto di lavoro. Se sarete a lavoro, l'umore si alzerà sensibilmente e la vostra vena creativa sarà più stimolata.

Capricorno: emozionati. Qualcosa di bello ed eccezionale vi emozionerà al punto da volerla condividere con tutti: amici, colleghi o semplicemente la famiglia o il partner saranno piacevolmente meravigliati dalla vostra acuta sensibilità nascosta.

Acquario: la stanchezza potrebbe non farvi mettere in atto qualche svago che desideravate da tanto tempo. Però sabato saprete come divertirvi ed essere al centro dell'attenzione con gli amici. Qualche conquista coprirà gran parte della vostra giornata di domenica.

Pesci: distaccati. Non ci sarà un motivo per cui apparirete freddi e distaccati, però il partner potrebbe interpretare questo atteggiamento in modo sbagliato, soprattutto se sabato lo sarete soltanto con lui o lei.