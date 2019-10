Parte un nuovo mese, quello di novembre per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 1° novembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno avere la possibilità di parlare chiaro con la persona amata. Per i Pesci possibilità di chiudere un accordo nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo della giornata con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Oroscopo da Ariete alla Vergine

Ariete: in amore Venere in transito nel segno porta con sé un momento importante, questo vuol dire che una storia può tornare protagonista. Nel lavoro alcuni stanno ancora cercando di farsi notare. Un progetto deve però essere rivisto se non dà i frutti sperati.

Toro: per i sentimenti Mercurio è in opposizione, questo provoca scontri in una coppia. Nel lavoro attenzione alle proposte che arrivano, alcune potranno essere buone ma occorre valutarle con attenzione.

Gemelli: a livello amoroso Marte continua un transito importante, per questo se una storia non funziona potreste dire come la pensate. Nel lavoro gli affari vanno in porto anche per chi ha un'attività commerciale, ma Giove in opposizione rallenta il vostro percorso.

Cancro: in amore Marte dissonante invita a non prendere tutto di petto in questa giornata. A livello lavorativo non mancano le complicazioni, ci vorrà tutta la vostra capacità di comprensione per evitare problemi.

Leone: a livello sentimentale polemiche che potranno riversarsi in una storia, in particolare per questioni economiche o lavorative. Nel lavoro c'è agitazione, questo perché bisogna stare attenti a non esagerare.

Vergine: a livello sentimentale, se ci sono contrasti bisogna affrontarli con calma, evitate qualsiasi discussione. Nel lavoro non ci sono grandi novità, è un periodo però che vi vede impegnati in diversi settori.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello amoroso Marte continua il transito nel vostro segno zodiacale e questo porta maggiori sensazioni positive. Nel lavoro c'è un recupero rispetto al passato, mentre chi ha voglia di recuperare un vecchio contratto accordo avrà molte più possibilità.

Scorpione: per i sentimenti Sole e Mercurio nel segno portano maggior energia e più voglia di fare. A livello lavorativo un cambiamento può essere faticoso all'inizio, ma con il passare del tempo arriveranno buoni risultati.

Sagittario: a livello amoroso Venere nel segno porta momenti di forza per i nati sotto questo segno zodiacale. Nel lavoro si può ripartire, e le collaborazioni che nascono ora sono importanti.

Capricorno: in amore il mese di novembre inizia con una giornata che vi darà la possibilità di parlare chiaro con la persona amata. Nel lavoro alcuni vorrebbero cambiare attività, altri spostarsi ma meglio attendere ancora qualche mese.

Acquario: per i sentimenti il mese di novembre sarà importante per cercare di capire quali sono le situazioni che vi interessano di più e le storie che volete portare avanti. A livello lavorativo vi sembra di fare molto ed ottenere meno, recupero però dalla prossima settimana.

Pesci: a livello sentimentale il mese parte bene, giornata di recupero, ma attenzione a Venere dissonante. Nel lavoro sarà possibile concludere un accordo.