Durante il weekend del 2 e 3 novembre 2019 troviamo la Luna viaggiare dal Capricorno, dove stazionano Saturno e Plutone, al segno dell'Acquario mentre Mercurio, il Sole e Venere rimarranno sui gradi dello Scorpione. Marte transiterà in Bilancia, mentre Giove sarà sull'orbita del Sagittario. Infine, Urano stazionerà nel Toro, nel frattempo Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare permarrà in Cancro. Previsioni del fine settimana favorevoli a Gemelli e Capricorno, ma meno rosee per Scorpione e Toro.

Toro distratto

Ariete: impulsivi. L'indole spontanea dei nativi potrebbe emergere prepotentemente in questo primo fine settimana novembrino. Sarà bene che porgano la massima attenzione affinché la loro impulsività non divenga sfacciataggine.

Toro: distratti. Lucidità e fluidità di pensiero potrebbero deficitarie in questo weekend per i nati Toro che, come conseguenza, avvertiranno una certa svogliatezza durante lo svolgimento delle incombenze odierne.

Gemelli: mondani. Dopo un sabato probabilmente routinario, ecco che la domenica per i nati Gemelli potrebbe essere orientata sul divertimento, difatti organizzeranno una scanzonata serata assieme a partner ed amici.

Cancro: diverbi. Nel focolare domestico regnerà, c'è da scommetterci, un clima piuttosto teso che renderà probabili diverbi col partner anche per futilità. Lavoro in secondo piano.

Scorpione silenzioso

Leone: sabato movimentato.

Il 2 novembre potrebbe essere un giorno pieno di incontri in casa Leone che si riveleranno interessanti in ottica del loro futuro professionale. Domenica utile a ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Vergine: fiacchi. Scarno il bottino energetico fornito dagli Astri, questo weekend per i nati del segno che li renderà svogliati ed inclini a prendersi un giorno di ferie per ricaricare le batterie fisiche ed emotive.

Bilancia: famiglia d'origine. Il focus del weekend nativo sarà, con ogni probabilità, orientato verso la famiglia originaria la quale reclamerà la loro attenzione per risolvere un'annosa faccenda.

Scorpione: taciturni. Ad un sabato privo di novità rilevanti, seguirà una domenica più ostica dove i nativi potrebbero optare per un mood taciturno anziché esternare il loro malcontento.

Revisioni finanziarie per Acquario

Sagittario: perplessi.

Nell'ambiente professionale dei nati Sagittario qualcosa potrebbe non girare a dovere, rendendoli oltremodo perplessi. sarà bene che evitino discussioni con i colleghi onde evitare accesi diverbi.

Capricorno: umore 'top'. Almeno sino al pomeriggio di domenica la Luna, col sostegno di Urano, Saturno e Plutone, innalzeranno il tono umorale nativo ed il loro entusiasmo non verrà di certo ignorato nel focolare domestico.

Acquario: finanze 'flop'. Le spese eccessive sostenute nel periodo appena trascorso potrebbero 'obbligare' i nativi a revisionare accuratamente il loro settore economico tagliando, se necessario, le spese superflue.

Pesci: nostalgici. Un malmostoso pensiero sembrerà non voler abbandonare le menti native, che potrebbero accasciarsi su un cuscino di nostalgia, rinchiudendosi tra le mura domestiche.