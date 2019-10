È giunto il mese di novembre 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno della Bilancia con l'Oroscopo su lavoro, salute e amore. Di seguito le stelle ed i consigli per affrontare nel migliore dei modi le giornate comprese nel periodo tra il primo ed il 30 novembre 2019. Ultimamente avete vissuto dei momenti sottotono a livello salutare, vi siete, infatti, sentiti affaticati.

Con Saturno in aspetto negativo vi siete sentiti agitati e questo si è riversato inevitabilmente al livello psico-fisico. Non è stato semplice seguire alcune terapie e questo ha fatto sì che vi mancasse serenità e tranquillità. In campo sentimentale non è stato facile chiarire le situazioni in sospeso, alcune scelte non sono state approvate dal partner. Nel lavoro, con il sole in transito favorevole avete potuto affrontare e risolvere problematiche inerenti all'azienda ed avete ottenuto qualche riscontro in più.

Nel mese di novembre ci saranno molte cose da fare, per questo motivo a livello fisico potreste vivere dei momenti di instabilità. Alcune preoccupazioni, date anche da carenze a livello economico, potrebbero pesare sulla vostra emotività e sull'equilibrio fisico. In campo sentimentale le storie che di recente hanno recuperato delle crisi potranno vivere dei buoni momenti. In campo professionale ci sono alcuni cambiamenti da apportare, ma non sarà semplice gestire le fasi in modo immediato.

Vediamo di seguito le stelle su lavoro e amore in modo dettagliato per il periodo di novembre.

Oroscopo novembre: lavoro e amore della Bilancia

Come anticipato, in campo professionale ci saranno delle modifiche e delle trasformazioni aziendali. Alcune situazioni che vi creano disagi da tempo potrebbero essere chiuse. Cercate di prestare attenzione agli impegni lavorativi, mettetevi in gioco anche se qualcosa potrebbe sembrarvi difficile da portare avanti.

Nel mese di dicembre sarà possibile fare un bilancio per comprendere quali situazioni portare avanti e quali invece concludere.

In campo sentimentale chi sta attraversando un momento difficile a livello personale deve fare attenzione a non riversare le proprie difficoltà sugli affetti. Ci saranno delle giornate che vi vedranno particolarmente nervosi e che dovrete gestire a livello familiare. Fate attenzione a non fare dei passi falsi, ma riflettete prima di compiere qualche gesto che potrebbe poi risultare avventato.

Nel mese di dicembre proseguirete ad essere particolarmente polemici, soprattutto nelle prime settimane del periodo. Con la fine dell'anno è possibile, però, che giungano delle buone notizie che vi faranno ritrovare il buon umore.