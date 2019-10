L'Oroscopo di domani sabato 5 ottobre 2019 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante questo nuovo giorno coincidente con l'avvio del nuovo weekend per quelli come noi appassionati d'Astrologia che, senz'altro, attendono con curiosità buone notizie in arrivo dalle previsioni zodiacali giornaliere. D'obbligo in questo caso sottolineare la bella posizione in classifica del Leone, meritevole senz'altro della posizione al 'top del giorno'.

Ad affiancare il simbolo astrale più fortunato del giorno, Gemelli e Vergine, entrambi valutati in periodo a cinque stelle.

Riguardo alla situazione astrologica generale, poco o nulla è cambiato nel breve termine: la Luna risulta essere saldamente posizionata nel campo del Capricorno; il Sole con Venere hanno visto l'ingresso in Bilancia del Pianeta Marte; Dal canto suo Mercurio staziona in 'casa 8' nel settore dello Scorpione.

Analizzando le effemeridi del momento, ovviamente sempre in relazione ai sei segni in analisi in questo contesto che ricordiamo sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, diciamo che a dover rinunciare al favorevole appoggio delle stelle saranno coloro nativi in Cancro e Ariete. In questo caso, secondo quanto rilevato nelle previsioni zodiacali del 5 ottobre, al segno d'Acqua spetterà confrontarsi con una giornata 'sottotono' mentre il simbolo astrale di Fuoco avrà a che fare con un periodo segnalato con il 'ko'.

Classifica stelline 5 ottobre 2019

L'Astrologia applicata ai sei simboli rappresentanti la prima tranche dello zodiaco ha già decretato i vincenti e i perdenti del momento, ovviamente in seno al prossimo sabato 5 ottobre. La nuova classifica stelline impostata sul primo giorno di weekend mostra in primo piano i simboli fortunati e, a fine scaletta, quelli segnalati in frangente difficile. Allora, visto che abbiamo già anticipato più di qualcosa in apertura articolo, passiamo immediatamente a togliere il velo dal resoconto finale.

A seguire il responso completo, come sempre a partire dai segni più fortunati a scendere:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro;

★★★: Cancro;

★★: Ariete.

Oroscopo sabato 5 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In arrivo una giornata poco positiva, a tratti anche abbastanza impegnativa da portare a buon fine. Se in questo periodo avete in agenda l'incontro con una persona di un certa importanza a livello affettivo o professionale, anche se non vi sentite di essere 'alla pari', non temete, andrà tutto secondo i piani stabiliti.

Secondo le previsioni intanto, per quanto riguarda l'amore, è arrivato per molti il momento di prendere una decisione drastica: bisognerà scegliere se andare avanti oppure cambiare radicalmente gli obbiettivi prefissati. In generale quindi, evitate le polemiche e le critiche anche perché il partner/amante/amichetti di turno potrebbero risentirsi delle vostre osservazioni (molto spesso fuori luogo, buttate giù tanto per...).

Single, ammettere di avere agito con superficialità o di aver sbagliato sarà un gesto che dovreste imparare a fare! Sappiatelo, nessuno è perfetto, quindi nemmeno voi... Le vostre ripetute prese di posizione irremovibili per il troppo orgoglio potrebbero far allontanare alcune delle persone a voi più care. Nel lavoro, scrollatevi di dosso quel po' di razionalità che spesso vi frena, soprattutto perché alle volte è meglio agire d'istinto e con freddezza anziché tergiversare tentando di 'ragionare'. In arrivo prossimamente un evento di una certa importanza.

Toro - Una giornata al limite della media positività si profila per voi Toro. All'orizzonte si staglia un periodo tranquillo, immerso nella totale normalità: vi sentirete più ottimisti e aperti nei confronti di situazioni già in parte vissute e forse potrebbe essere il momento ideale per esprimere il vostro punto di vista su certi argomenti. Cercate di mantenere i rapporti su base solide, in modo da affrontare la quotidianità con prontezza e preparazione. In amore, il consiglio è quello di rivedere alcune prese di posizione: potrebbe essere questo il caso di fare un passo indietro, così, tanto per mantenere il clima in ambito di coppia. Una sorpresa romantica da parte di una persona (partner?) vi metterà di buon umore cambiando la giornata in positivo (birichini!). Single, una Luna (quasi) amica vi farà viaggiare con una marcia in più. La giornata risulterà discreta per intraprendere qualcosa di nuovo, magari da fare soli o in compagnia di amici: tra pochi giorni preparatevi a festeggiare qualcosa di veramente importante... Nel lavoro infine, non dovete ingigantire i problemi, a tutto c'è quasi sempre una soluzione. Occorrerà darsi da fare ancora, ma alla fine ce la farete a portare a termine i vostri impegni.

Gemelli - In arrivo un sabato 5 ottobre certamente positivo, molto performante e pure con un pizzico di fortuna a dare smalto al periodo. La giornata di fine settimana indica pertanto di agire con serenità e fiducia, soprattutto in alcune situazioni critiche: adesso avrete le vostre belle soddisfazioni e, certamente, saprete ben affrontare qualche ingombrante ostacolo senza troppe difficoltà. In amore l'Astrologia annuncia tanta serenità in arrivo. Infatti, sarete pieni di fascino e sensualità e queste vostre doti saranno protagoniste di momenti davvero indimenticabili. In coppia godetevi questi bei momenti immersi nella gioia e nella fortuna, magari approfittando del periodo per riassettare qualcosa nel rapporto. Single, la vita affettiva sarà al top e gli amici vi cercheranno di continuo. Un consiglio: occupatevi maggiormente del vostro fisico. In generale, sarà importante parlarsi, capirsi e accettarsi per ciò che si è, ma sarà anche fondamentale sorridere anche in eventuali difficoltà. Nel lavoro, potreste avere a portata di mano quel 'tocco magico' con la fortuna ben disposta premiarvi. Forse, vi saranno servite delle occasioni su un piatto d'argento e voi, pronti, le afferrerete al volo. Il consiglio: datevi da fare e fatevi valere.

Astrologia del giorno 5 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - In programma un inizio weekend classificato con le stressanti tre stelle relative ai periodi 'sottotono'. Secondo gli astri la giornata di fine settimana sarà abbastanza pensierosa specialmente in campo interpersonale: se qualcuno vi dice che state 'sgarrando' nei suoi confronti o di altri personaggi, non significa che vi stia criticando bensì che soffre questo vostro inatteso comportamento: non è da voi! Prendete eventuali contromisure... Le previsioni di sabato intanto annunciano in amore più di qualche intoppo: non sempre sarà possibile mettere d'accordo tutti. La vostra condotta sarà più che lodevole ma non dovete rimproverarvi se non riuscirete a dare più tempo e considerazione a chi ne avesse bisogno. Chi vi apprezza veramente lo capisce e conosce perfettamente i sacrifici che state facendo per le persone che vi stanno a cuore (talvolta anche a vostro discapito). Single, non mancherà chi vi farà arrabbiare e chi lancerà battute per mettere alla prova la vostra pazienza: tenete duro e non cedete alle provocazioni, ne guadagnerete sicuramente in salute. Consiglio: evitate di abbassarvi al livello di chi vi vorrebbe infastidirvi. Nel lavoro nulla di rilevante. Potreste dover affrontare una situazione imbarazzante venuta a crearsi sul posto in cui operate. Cercate di allearvi con una persona influente, in questo modo, sarà più facile trovare una soluzione al problema.

Leone 'top del giorno' - Giornata davvero meravigliosa, valutata dall'Astrologia del momento come interessantissima soprattutto in ambito sentimentale. Il motivo? Ebbene, la presenza della splendida Luna in Capricorno, per voi Leone speculare positiva al 95%, darà senz'altro ottime possibilità da investire in amore. Parlando di sentimenti in generale, l'intesa con il partner sarà ai massimi livelli e questo vi riempirà di gioia. Le energie non vi mancheranno, sarete sereni ed accondiscendenti. In coppia, analizzate con serenità le cose che non vanno, discutete pacatamente con il partner cercando le giuste soluzioni. Single, dovete imparare a saper rinunciare ad essere egoisti nella sfera affettiva, soprattutto siate il più possibile attenti ai desideri della persona che vi sta a cuore. Parlando in generale, dopo tanta fatica quasi tutti si renderanno conto della vostra bella persona: per quella cosa che sapete, affidatevi pure all'intuito... Nel lavoro, seguite con metodo e con un certo impegno eventuali buone intenzioni. Grazie all'autostima e al senso dell'umorismo riuscirete a sdrammatizzare anche situazioni attualmente abbastanza pesanti.

Vergine - Questa parte della settimana coincidente con il giorno di partenza del nuovo weekend, è pronta a regalare un sabato sicuramente ottimo in quasi ogni comparto. Cercate di affrontare ogni cosa con lucidità e non permettete che qualcuno vi metta addosso un’ansia inutile. Scacciate via la timidezza e, di contro, mettete in campo un po’ di intraprendenza. L'oroscopo di domani 5 ottobre consiglia in amore di pensare e agire 'in grande'. La Luna in Capricorno spinge verso nuove avventure e/o nuove amicizie dalle quali potrebbe scaturire un forte legame (improvviso?). Brillante inizio weekend per chi avrà la fortuna di sentirsi perdutamente innamorato/a: si preannunciano brividi a fior di pelle e felicità da raccogliere a piene mani! Single, sarete molto motivati per uscire e incontrare gente, magari trascorrere una serata all'insegna dell'allegria insieme ai vostri amici più cari. Tra fine pomeriggio e sera potrebbe schioccare una scintilla galeotta: sentite già il cuore in gola? Nel lavoro, per chiudere, sarete dinamici ed euforici grazie alla buona posizione degli astri. Diciamo che avrete l'impressione di poter fare tutto: in effetti riuscirete nei vostri intenti, ottenendo dei buoni risultati.

