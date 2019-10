In arrivo il mese di novembre. Cosa avranno in serbo stelle e astri per i nati sotto il segno zodiacale del Leone? Vediamo, di seguito quel che accadrà nelle giornate comprese tra l'1 e il 30 novembre, con l'Oroscopo relativo alle novità amorose, professionali e salutari.

Nell'ultimo periodo, il Leone ha vissuto dei momenti sottotono che non sono stati semplici da superare. Non sono mancate discussioni che hanno creato difficoltà anche a livello salutare.

Molte le cose che sono state fatte di fretta, che hanno causato alcuni errori non previsti. In campo sentimentale di recente i nati Leone hanno vissuto delle battute di arresto. Le relazioni hanno vissuto delle crisi e non è stato semplice uscire da discussioni complesse. A livello professionale Giove è stato dalla vostra parte e vi ha garantito dell'energia, per questo motivo le stelle in questo campo sono state per voi positive.

Nel mese di novembre ci saranno delle forti tensioni che riguarderanno sia il piano salutare che sentimentale, ma anche lavorativo. Quello in arrivo non sarà un periodo facile da gestire. In particolare, a livello salutare, ma non temete perché nella seconda parte del mese con Venere favorevole sarà possibile recuperare. L'ultima settimana di novembre dovrete comunque prestare molta attenzione perché potrebbero nascere delle difficoltà.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In campo professionale non mancheranno nervosismi e pressioni che potranno ostacolare i vostri progetti. Vediamo nel dettaglio le stelle con lavoro e amore.

Oroscopo novembre: lavoro e amore del Leone

Come anticipato, forte sarà la tensione da affrontare a livello sentimentale. Un lieve recupero si avrà nella terza settimana nel mese, quando potrete chiarire alcune situazioni, anche familiari, rimaste in sospeso.

Non è escluso che si possa litigare per questioni riguardanti situazioni materiali, legate anche ad un'eredità. Le difficoltà nate a livello lavorativo si proietteranno inevitabilmente sulla coppia e per questo motivo potrete perdere la calma. Nel successivo mese di dicembre Giove sarà poi favorevole: vi sentirete meglio e potrete ritrovare un minimo d'equilibrio e intimità.

A livello professionale cercate di non essere troppo polemici con i collaboratori, anche se pensate di non avere lo spazio necessario per poter esprimere e per poter agire.

Se ci sono dei problemi, non sarà semplice risolverli in questo periodo, soprattutto nelle prime due settimane. Nel successivo mese di dicembre potrete recuperare e mettervi in gioco anche in altri ambienti e per altre situazioni. Qualcuno avrà anche voglia di cambiare il proprio ruolo in azienda, decidendo di mettersi di più in mostra.