La settimana entra nel vivo. Quali saranno le previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali? Di seguito, l'Oroscopo con lavoro, amore e salute per la giornata di mercoledì 23 ottobre 2019.

Ariete: cercate di risolvere i problemi che nascono in campo sentimentale, i vostri rapporti necessitano infatti di una revisione. Nel lavoro ricercate strategie per migliorare.

Toro: in questa giornata cercate di mantenere sotto controllo il nervosismo che potrebbe nascere in amore.

Evitate dunque di agitare le acque. Nel lavoro potreste ottenere una gratifica, un premio.

Gemelli: in questa giornata vi sentirete particolarmente stanchi. In campo lavorativo ci saranno delle discussioni da affrontare. Per quel che riguarda il lato amoroso se desiderate chiarire una situazione in particolare, fatelo oggi.

Cancro: momento di recupero a livello salutare. Nel lavoro potrete vincere una bella sfida.

Per quel che riguarda l'amore la giornata sarà interessante, potreste fare una scelta decisiva.

Leone: buon momento per il settore lavorativo, dove dovrete fare delle scelte. In amore cercate di tenere a bada le vostre emozioni, senza eccedere a nervosismi e sostenere discussioni di cui potreste pentirvi. Evitate di stancarvi, in serata vi sentirete sottotono.

Vergine: nella giornata di mercoledì 23 ottobre il sole sarà favorevole, è un buon momento per l'amore. Nel lavoro alcuni rallentamenti potrebbero lasciarvi di cattivo umore.

Astrologia 23 ottobre per tutti i segni zodiacali

Bilancia: con il sole nel segno vi sentite pronti ad affrontare alcune questioni riguardanti i sentimenti. Nel lavoro vi manca la giusta convinzione per portare avanti i progetti.

Scorpione: buona giornata a livello sentimentale, vi sentite pronti ad affrontare con entusiasmo le vostre emozioni. Nel lavoro le stelle portano qualche vantaggio in più.

Sagittario: vi sentite più forti, in campo lavorativo potrete superare delle tensioni nate con i collaboratori. In amore, non mancheranno delle nuove opportunità.

Capricorno: in questa giornata il vostro umore è agitato, soprattutto nel lavoro. Evitate di pensare solo ai problemi, ma concentratevi anche su ciò che c'è di positivo. In amore potreste fare un incontro importante.

Acquario: evitate i conflitti in questa giornata, potreste infatti vivere dei momenti sottotono in campo sentimentale.

Cercate di non agitarvi particolarmente, senza generare polemiche. In campo lavorativo, potrete fare dei passi avanti che vi daranno soddisfazioni. In serata potreste sentirvi sottotono.

Pesci: giornata importante a livello sentimentale, potrete ricevere delle risposte in amore. Nel lavoro ci sono alcune questioni da ripristinare, ma provate a farlo in tranquillità.