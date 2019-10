Prosegue l'ultima settimana del mese di ottobre. Come saranno le previsioni di mercoledì 30 ottobre 2019? Scopriamo di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute per tutti i segni zodiacali. Incontri a livello amoroso per il segno dell'Ariete, mentre per il Capricorno ci potranno essere nuovi progetti lavorativi.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in questa giornata a livello salutare vi sentite particolarmente forti.

Nel lavoro cercate di essere prudenti soprattutto per quel che riguarda le uscite di denaro. In amore con la luna favorevole sarà possibile fare degli incontri piacevoli.

Toro: siate cauti, soprattutto nel pomeriggio. In campo lavorativo affrettatevi a concludere i vostri compiti. Per quel che riguarda l'amore in giornata vivrete un buon recupero.

Gemelli: vi manca un po' di energia in questo periodo.

A livello lavorativo è possibile che ci siano dei conflitti imminenti. In campo amoroso potrebbero sorgere delle difficoltà a causa anche della Luna dissonante.

Cancro: buon recupero psicofisico per il segno. In amore è un buon momento per gli incontri. In campo lavorativo è possibile che giungano delle nuove proposte da poter valutare.

Leone: salute in netto recupero. In campo lavorativo evitate di creare delle dispute per delle questioni ancora irrisolte.

In campo amoroso, il cielo è particolarmente bello per poter vivere momenti più sereni.

Vergine: i nati sotto questo particolare segno, in questo periodo stanno godendo di una buona energia. In campo lavorativo se ci sono dei problemi è il caso di trovare delle soluzioni entro il prossimo mese. Per quel che riguarda l'amore, ci sono delle tensioni da sistemare.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: è una buona giornata per chi desidera iniziare delle cure e migliorare la propria salute psicofisica.

In campo lavorativo vi sentite energici, ma sentite comunque il bisogno di essere rassicurati riguardo ad alcuni progetti. In amore con la luna favorevole sarà possibile fare degli incontri importanti.

Scorpione: evitate di stancarvi troppo in questa giornata. In campo lavorativo è possibile che qualcuno vi chieda di svolgere delle mansioni non previste nel vostro contratto. In campo amoroso non mancheranno opportunità.

Sagittario: per tutti i nati sotto questo particolare segno, la luna è favorevole, potrete vivere delle belle emozioni. In campo professionale è possibile che riceviate una buona comunicazione entro la fine del mese.

Capricorno: salute in miglioramento. Per quel che riguarda il lavoro è possibile che giungano dei progetti per la stagione invernale. In amore diversi sono i pianeti favorevoli, come Venere, per questo potrete recuperare e vivere bei momenti.

Acquario: giornata nervosa per il segno, vi sentite particolarmente agitati. In campo professionale cercate di tenere sotto controllo la situazione. In amore, con la luna favorevole potrete sbloccare alcune situazioni complesse.

Pesci: nel lavoro cercate di mantenere la calma. Per quel che riguarda l'amore, è possibile che in questo periodo vi sentiate stanchi e non riusciate a dedicare la giusta attenzione alle persone che amate.