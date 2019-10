Undicesimo mese dell'anno in arrivo. Quali sono le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del Toro? Scopriamo, di seguito, le stelle col lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra il 1° ed il 30 novembre 2019. Nel mese precedente avete vissuto i momenti di difficoltà che hanno riguardato il campo sentimentale. Non sono mancate tensioni, difficili da risolvere. Qualcuno ha anche vissuto delle delusioni.

In campo lavorativo il cielo è risultato agitato e non è stato possibile portare avanti i propri progetti con serenità.

Nel mese di novembre prosegue il calo fisico, senza alcun recupero dunque in campo salutare. Cercate di non fare degli azzardi e fate particolarmente attenzione alle ultime due settimane del mese, quando potrebbero nascere dei particolari momenti di tensione.

In campo sentimentale alcune indecisioni proseguono, siate dunque prudenti e cercate di comprendere le ragioni delle vostre emozioni.

Nel lavoro alcuni progetti andranno perfezionati, evitate le discussioni ma provate a mettervi in gioco. Vediamo le stelle dettagliate in campo sentimentale e professionale per i nati Toro.

Oroscopo novembre: amore e lavoro per il Toro

Come anticipato, anche novembre sarà sottotono per il segno. In campo professionale, in particolare, Marte a partire dalla seconda settimana inizierà un transito In opposizione e potrebbero nascere delle discussioni, alcune situazioni potrebbero infatti non funzionare più.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Non è comunque escluso il successo per chi deciderà di investire dei soldi. Molte delle vostre certezze, in questo periodo, è possibile che vengano messe in discussione, cercate di mantenere la calma. Poi nel mese di dicembre, proseguire la situazione conflittuale, ma non sarà il vostro operato ad essere messo in discussione. Giove tornerà in aspetto favorevole e potrete iniziare un nuovo progetto.

In amore, nonostante il 2019 sia stato un anno di forza per i sentimenti, proseguono i momenti sottotono, alcune situazioni potrebbero anche provocare dei disagi. I rapporti con gli ex non sono particolarmente positivi, qualcuno è alle prese con una separazione da troppo tempo. Cercate di mantenere la distanza e fate attenzione all'ultima settimana del mese, quando è possibile che le tensioni aumentino.

Il prossimo mese, quello di dicembre, Venere tornerà poi favorevole a partire dalla terza settimana e potrete così vivere il periodo di festività in modo sereno con il partner. Alcune situazioni potranno anche risolversi e degli imbarazzi saranno superati. Cercate dunque di tenere duro in questo periodo, per poter godere poi di un buon recupero