Ottobre ci sta lasciando e novembre è alle porte. L'Oroscopo del primo weekend di questo nuovo mese non sembra essere negativo, al contrario annuncia giornate positive per la stragrande maggioranza dei segni zodiacali. L'Ariete, ad esempio, si ritroverà ad affrontare le giornate tra venerdì e domenica con una carica di energia non indifferente, così come i nati sotto al segno dei Pesci potranno godere di un rinnovato romanticismo. Situazione diversa, purtroppo, per il Capricorno alla continua ricerca di quelle certezze che rendono stabile un rapporto d'amore o lavorativo.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto questo segno si ritroveranno talmente carichi di energia da essere alla ricerca di un modo produttivo con cui riversarla. Il lavoro andrà a gonfie vele ed i rapporti affettivi non potranno essere da meno. Meglio se si organizza qualche gita fuori porta con le persone care.

Toro - nonostante la settimana sia stata tra le meno produttive e le meno positive del periodo, il weekend in arrivo potrà essere il momento più adatto per riposarsi e staccare la spina. Un attimo di isolamento è quello che ci vuole per ritrovare la pace interiore.

Gemelli - oroscopo interessante, quello dei Gemelli, che preannuncia un periodo di 'pulizie'. Le persone false e poco raccomandabili non fanno al caso vostro e ci sarà quindi l'opportunità di allontanarle una volta per tutte.

Il fine settimana aiuterà a capire quali sono le persone di cui ci si può fidare.

Cancro - settimana produttiva per il segno del Cancro, sia in ambito lavorativo che sentimentale. La vicinanza degli amici non mancherà di certo e, tra le giornate di sabato e domenica, potrebbe farsi sentire una vecchia conoscenza della quale si erano ormai perse le tracce da tempo.

Leone - relax in arrivo per il Leone.

Lo stress accumulato sul lavoro potrà finalmente essere messo da parte e la mente potrà essere resettata per permettere un più rapido recupero delle energie. Concedersi un soggiorno in una Spa, in tal senso, potrebbe non essere una cattiva idea.

Vergine - periodo di negatività per la Vergine. I 'carichi' non sembrano avvicinarsi neanche lontanamente all'obiettivo da raggiungere e la fine del lavoro sembra non arrivare mai. Situazione migliore sul piano sentimentale, con un partner in grado di farvi dimenticare i problemi e lo stress.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia - creativa e produttiva come non mai, la Bilancia riuscirà a portare a termine gli incarichi prefissati. L'oroscopo preannuncia un fine settimana finalmente libero da impegni ed obiettivi lavorativi da raggiungere. Meglio se si riesce a trascorrere questi giorni in compagnia delle persone amate.

Scorpione - weekend fortunato per il segno dello Scorpione. Il lavoro può essere lasciato temporaneamente alle spalle ed in amore non ci si può lamentare minimamente.

Sembra essere il periodo migliore per tentare la sorte e sperare di riuscire a portare a casa qualche vincita inaspettata.

Sagittario - periodo pieno d'amore per il Sagittario. Venere in transito riuscirà a portare non poche novità sul piano sentimentale. Potrebbe essere il momento adatto per decidere di fare il grande passo con il proprio partner. Meglio organizzare il tutto nel migliore dei modi.

Capricorno - la continua ricerca della verità, come già anticipato, rende questo segno zodiacale irrequieto e lontano dalla serenità. L'unica cosa in grado di tranquillizzare il Capricorno, soprattutto in questo periodo, può essere esclusivamente una certezza in ciò che si sta facendo.

Acquario - le energie che vi sono mancate nel corso di una settimana sottotono inizieranno a palesarsi con l'arrivo di venerdì. Qualche lamentela potrebbe arrivare dal datore di lavoro, ma il fine settimana non sarà in alcun modo rovinato.

Pesci - sentimentali e passionali già ad inizio mese, i nati sotto al segno dei Pesci si ritroveranno un periodo di romanticismo senza limiti. Si sentirà la voglia di soddisfare i desideri del proprio partner senza badare a spese. Attenzione, però, al conto finale: alcune spese potrebbero svuotare il portafoglio molto rapidamente.