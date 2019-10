L'Oroscopo del giorno 7 ottobre è pronto a mettere in chiaro le predizioni e l'Astrologia d'inizio settimana. Sotto la lente, quindi, la giornata di lunedì, valutata in questo contesto in merito ai sei segni interessanti la seconda metà dello Zodiaco. In primissimo piano pertanto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati di lunedì in amore e nel lavoro? In questo caso l'arrivo della Luna in Acquario darà a quest'ultimo la possibilità di risultare al "top del giorno", certamente ben supportato in campo sentimentale.

Tra gli altri segni, ad avere un avvio settimanale positivo, saranno in primis gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Sagittario, al momento valutati a cinque stelle. Periodo in salita, intanto, secondo le indicazioni astrologiche presenti nelle previsioni di lunedì 7 ottobre, per coloro nativi del Capricorno e dei Pesci: vediamo insieme chi, tra i due segni appena evidenziati, avrà le due stelle del "ko" e chi invece se la potrà cavare con le meno peggio tre stelline del "sottotono".

Classifica stelline 7 ottobre 2019

Curiosi di sapere quali saranno i segni valutati al top in questa parte iniziale della settimana? In questo caso a decretare chi tra i sei segni potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline interessante il giorno 7 ottobre. A fare da metro di misura, tra positività e negatività, sarà senz'altro la bella presenza della Luna in Acquario con la splendida cornice del Sole, Venere, Marte tutti in Bilancia e Mercurio in Scorpione. A questo punto, senza titubare ulteriormente passiamo "al sodo", svelando il pensiero degli astri in merito al periodo in esame.

La scaletta:

Top del giorno : Acquario - Luna nel segno;

: Acquario - Luna nel segno; ★★★★★: Sagittario;

★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★: Capricorno;

★★: Pesci.

Oroscopo lunedì 7 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Partirà leggermente a marcia ridotta questo vostro lunedì d'inizio settimana, riprendendo comunque consistenza positiva solo a fine periodo. In alcuni casi, probabilmente, sarà lecito aspettarsi situazioni abbastanza faticose con le quali doversi confrontare.

A questo punto l'Astrologia, visto il periodo a quattro stelle, invitano voi nativi ad avere un po' più di pazienza soprattutto in amore: un po' di fantasia nel vostro rapporto non guasterebbe di sicuro. Cercate dunque di organizzare qualche sorpresina ammiccante alla persona amata, sarete senz'altro molto apprezzati e farete la felicità del vostro lui o della vostra "lei". Single, le stelle vi incoraggeranno a essere determinati nel fare eventuali scelte amorose: l'importante sarà individuare la persona giusta.

A tal proposito, le previsioni del giorno invitano a cercare la "dolce metà" fin da subito. Nel lavoro, invece, un piacevole quadro astrale stimolerà la vostra fantasia e la voglia d'impegnarvi a fondo per ottenere quanto avete a cuore in questi giorni. Diciamo che sarete sufficientemente favoriti in questo giorno dall'ottimo sestile Sole-Giove, per cui giocatevi pure qualche buona carta (se l'avete ovviamente).

Scorpione - Partirà se non bene, di certo in modo discreto. questo vostro lunedì d'inizio settimana. Le stelle prevedono piccole novità dal punto di vista affettivo che, certamente, vi piaceranno molto invogliandovi a proseguire verso quegli obiettivi prefissati. L'importante sarà non demordere: sforzatevi di mantenere i nervi saldi e senz'altro molti degli attuali ostacoli si dissolveranno presto. In amore, vi aspetta una giornata sufficientemente positiva con anche qualche piccola sorpresina condita da lievi emozioni. Con il partner raggiungerete una complicità sopportabile, pertanto anche i piccoli gesti avranno la loro importanza: rilassatevi e cercate di parlare pacatamente dei problemi più impellenti riguardanti la vostra coppia, ovviamente da scegliere un ambiente sereno e rilassante. Single, oggi e (speriamo) per molto tempo ancora le stelle vi saranno parzialmente amiche. Approfittate di questa benevolenza rischiando un tantino di più in quella situazione che sapete. Se siete alla ricerca dell'amore, correte a prenderlo: osate, senza aver timore di sbagliare. Nel lavoro, potrete sistemare quello che avete in sospeso ma non senza sforzo. Dimostrate una maggiore disponibilità al dialogo e tanta attenzione alle questioni finanziarie.

Sagittario - Una giornata semplicemente spettacolare. Durante questo periodo vincerete senz'altro quella vostra amata/odiata voglia di "dolce far niente" risultando spesso anche abbastanza iperattivi. In alcune cose finalmente riuscirete a organizzarvi al meglio delle possibilità: bene così! In molti altresì sarete puntuali e precisi, senz'altro sostenuti da uno spirito votato alle buone iniziative decisamente molto positivo. In amore, la vita di coppia godrà di un momento fortunato, per cui tutto (o quasi) dovrebbe andare per il verso giusto. Per molti Sagittario sarà tempo di dolci schermaglie che senz'altro si trasformeranno in entusiastici "duetti passionali", ovviamente rendendo felice la coppia. Single, il rianimarsi di alcune emozioni che sembravano sopite, aumenterà il vostro fascino e la vostra passionalità risvegliando l'interesse verso una bella persona. Se volete, aprite nuovamente il vostro cuore a chi sapete e cogliete l'attimo, senza indietreggiare come al solito. Nel lavoro, eccellenti novità potranno bussare alla vostra porta! Gli astri che oggi contano assicureranno tanta buona determinazione e anche un consistente numero di soddisfazioni personali.

Astrologia del giorno 7 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questa parte iniziale della settimana non darà tante soddisfazioni a voi del Capricorno, con buona pace di chi magari le stava aspettando con ansia. Inizialmente il periodo partirà in abbastanza in affanno per poi risalire verso una leggera quanto accettabile positività. In linea di massima pertanto, quasi tutto il frangente evolverà nel previsto e da più parti già annunciato "sottotono". Le predizioni di lunedì, viste le attuali effemeridi, vedono come piatto il periodo in amore. Se, per essere vincenti nella vita a due, aveste bisogno del sostenimento del vostro partner ditelo, non tenetevi tutto dentro per paura di passare come persona debole. Sappiate che chi avete nel cuore non vi giudica, anzi, certamente sarà molto felice di aiutare. Single, le stelle indicano che la vostra testa sarà abbastanza in confusione: non saprete esattamente a cosa puntare, pertanto non assillatevi con domande assurde ma rilassatevi. Consiglio: fate delle passeggiate ascoltando cosa avrà da suggerire il vostro cuore e ovviamente come si regolerà la vostra mente. Nel lavoro, questo giorno vi troverà un po' imbronciati e meno socievoli del solito a causa di alcune ostilità in atto. Non riuscirete a stabilire una piena sintonia con gli altri: penserete che qualcuno non sia completamente sincero nei vostri confronti e che stia cercando in tutti i modi di mettervi in difficoltà. State sereni, non pensate a cose inesistenti!

Acquario "top del giorno" - Giornata splendida regalata dalla Luna nel segno. Prodiga di positività e anche favorita da piccoli sprazzi di vera fortuna, questo avvio settimanale per voi Acquario non dovrebbe presentare ostacoli o intoppi. In questo caso, pertanto, il periodo in esame è stato valutato nelle predizioni di lunedì con la posizione relativa alla "top del giorno", portatrice di fortuna e tanta positività in ogni comparto. In campo sentimentale, soprattutto, sarà un giorno felice anche per quanto riguarda la passione, perché quest'ultima vi stuzzicherà creando un'atmosfera di complicità con il partner e di profonda intesa. Sfruttate il momento per esprimere tutto ciò che avete tenuto in serbo per frangenti come questi. Single, ritroverete più serenità e tanta fiducia in voi stessi. Sarà infatti tempo di fare un passo avanti per quanto riguarda quelle amicizie/conoscenze che ben sapete. Sarete in ottima forma oggi e domani, soprattutto se vi dedicherete a ciò che piace: approfittatene e godetevi questo momento super-positivo. Nel lavoro invece, l'input del giorno sarà osare! Le situazioni non cambieranno se voi rimanete fermi: nell'aria ci sarà per voi molta energia, quindi coglietela e fatevi coinvolgere in qualche attività che non avete mai fatto. Partecipate pure a quelle iniziative che avete snobbato in passato, oggi potrebbero portare tante soddisfazioni.

Pesci - Giornata di apertura di questo nuovo lunedì valutato negativamente per voi dei Pesci. A rendere questo avvio di settimana un po' "zoppicante", secondo l'oroscopo del giorno 7 ottobre, sarà senz'altro Giove, ancora in (eterna) quadratura al vostro buon Nettuno. Nel frattempo, da tenere a conto anche la specularità negativa in arrivo da Mercurio, Venere e Sole: cosa fare dunque? Bella domanda! Il consiglio in questi casi è "non fare nulla!", ma solo aspettare che cambi il vento. Riguardo l'amore, essere sempre accondiscendenti non gioverà alla coppia, dovete mettere i puntini sulle "i" affinché possiate essere compresi e rispettati, ok? Dovete appianare un diverbio che si trascina da tempo immemorabile: cercate di non affrontarlo con un atteggiamento sbagliato ma siate gentili e disposti a dialogare in merito a ciò che vi tiene in ansia. Se single invece, stress e nervosismo vi metteranno in agitazione. Cercate dunque di rilassarvi il più possibile soprattutto in serata: state facendo troppe cose in una volta e inevitabilmente rischiate di essere sommersi da domande senza risposta. Nel lavoro, per chiudere, non perdete di vista i vostri obiettivi. Anche se ci saranno evidenti difficoltà, presto tutto cambierà in positivo.