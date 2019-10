L'Oroscopo dell'amore di coppia di domenica approfondisce l'entrata di Luna nel cielo astrologico del Capricorno. L'astro d'argento, posizionandosi in un ambiente freddo e razionale, tende a negare i piaceri della vita, rendendo le sensazioni amorose più fredde e ragionate. Avvertiranno una certa gelidità in coppia non solo Capricorno ma anche Toro, Vergine, Scorpione e Pesci, che potranno approfondire queste sensazioni nelle previsioni astrali.

Luna in Capricorno nell'oroscopo dell'amore

Ariete: alcune apprensioni sono sprigionate da una quadratura di Luna e Saturno che potrebbe farvi temere il peggio e innescare un atteggiamento sospettoso e malinconico.

Quindi bando alla pigrizia, alla testardaggine e aprite il cuore all'amore di coppia.

Toro: la strada che porta all'approfondimento dell'amore di coppia è alquanto tortuosa a causa dell'influenza lunare che si miscela a quella uraniana e fa riconsiderare alcune posizioni assunte nella relazione. Nuovi cambiamenti sono in vista, ma dovrete avviarli con maggiore consapevolezza.

Gemelli: anche se Marte è entrato in Bilancia e i suoi influssi sono smorzati dalla delicatezza venusiana, sarete molto passionali in coppia e beneficerete di uno spiccato senso estetico.

Molto aperti alle amicizie, il partner non dovrà pretendere nulla da voi.

Cancro: Plutone, Luna e Saturno esortano a ragionare sui sentimenti, aprendovi a una concretezza che evita di fare stare con "la testa tra le nuvole". Ma attenzione che questo influsso non renda le sensazioni amorose troppo fredde e ragionate.

Leone: Urano stuzzica la pazienza e potrebbe creare qualche ostacolo alla felicità di coppia, ma una grinta fuori dal comune saprà come arginare il tutto, superando con un tempismo perfetto alcune difficoltà e contrattempi.

Vergine: lo spazio emotivo viene raggelato da una Luna presente in Capricorno che non riesce a entrare in contatto con la parte più emotiva del vostro essere. Potreste tendere a fuggire dall'amore di coppia, per rinchiudervi nell'interiorità dei vostri pensieri.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto felici di stare in compagnia, avrete Marte dalla vostra che sprigiona una nuova grinta passionale da dedicare alla persona amata.

Organizzate quindi splendidi incontri tra amici, poi dopo dedicherete tutto il vostro sex appeal al partner.

Scorpione: cercate di non farvi ossessionare da alcuni obiettivi che avete impostato per il benessere della coppia e che vorreste accadano subito. Tutto a suo tempo quindi e non andate a senso unico, seguendo un comportamento maniacale che rischia di farvi trascurare il partner.

Sagittario: un calderone di idee bolle a temperature elevate nella mente e nuovi progetti si affacciano all'orizzonte.

Molto dinamici e forti della presenza di Giove, cercate però di pianificare bene il tutto senza partire all'arrembaggio in modo sconsiderato.

Capricorno: Plutone e Saturno tendono a far tenere le sensazioni amorose celate nel cuore. Ma ricordate che tagliando via le emozioni, sarà poi difficile o spiacevole affrontare poi i sensi di colpa.

Acquario: pensieri negativi avvolgono il rapporto a due e un senso di insoddisfazione attanaglia l'anima.

Potreste avvertire la sensazione che qualcosa non vada nel verso giusto ma non avvilitevi, cercate di rivoluzionare l'amore.

Pesci: Luna in sestile con Plutone sprigiona emozioni profonde e alcune energie corroboranti potrebbero mettere a dura prova le sensazioni di coppia, rischiando di indebolire l'amore. Forse le privazioni o i sacrifici per far progredire la coppia potrebbero rendere l'amore arido o temprarlo in modo positivo.