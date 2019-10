Nella settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 troveremo Venere passare dallo Scorpione, dove stazionano anche il Sole e Mercurio, al segno del Sagittario, dove faranno compagnia a Giove. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro.

Ariete voltagabbana

Ariete: voltagabbana. I nativi durante questa settimana potrebbero cambiare più e più volte la loro opinione nell'ambiente professionale.

Tale mood potrebbe far storcere il naso a qualche collega che non perderà tempo nel dirglielo.

Toro: rallentamenti. I progetti lavorativi dei nati Toro risentiranno, con ogni probabilità, di qualche rallentamento dovuto alle asperità astrali in onda. Sarà bene che mantengano le posizioni raggiunte senza fare colpi di testa.

Gemelli: settimana a metà. Sino a giovedì le faccende amorose andranno a gonfie vele, specialmente le arti amatorie.

Da giorno 1, invece, gli Astri premieranno il settore lavorativo dei nati Gemelli.

Cancro: routine. Settimana senza infamia né lode dove le uniche eccezioni positive saranno, c'è da scommetterci, nascoste nei primi due giorni dove aleggerà un clima sereno nel focolare domestico.

Sorprese per Leone

Leone: sorprese. È tempo di novità in casa Leone difatti, con tutta probabilità, potrebbe sopraggiungere una o più sorprese favorevoli al loro ambiente professionale.

Amore in secondo piano.

Vergine: distratti. La lucidità e fluidità di pensieri e idee potrebbe latitare durante questi sette giorni dove i nati Vergine farebbero bene a prendersi un giorno di ferie, ove possibile.

Bilancia: perplessi. L'atteggiamento ambiguo dell'amato bene potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che decideranno di rimanere silenziosi ad osservare, almeno sino a giovedì sera.

Scorpione: umore 'flop'.

Il tono umorale sarà, c'è da scommetterci, sotto i livelli standard ed i nativi accusare, come conseguenza, una certa apatia nello svolgere le attività quotidiane.

Acquario galante

Sagittario: lavoro 'top'. La prima parte della settimana sarà favorevole al 'consolidamento' dei loro piani professionali. Nel weekend, invece, potrebbe giungere qualche gratificazione morale ed economica.

Capricorno: taciturni.

Non avranno troppa voglia di comunicare questa settimana i nati del segno, vuoi per le dissonanze in onda vuoi perchè avranno bisogno di studiare bene le prossime mosse.

Acquario: galante. I Pianeti iniziano a spostarsi nell'affine Sagittario ed il primo, Venere, andrà a rendere i nativi più affettuosi del solito, con grande soddisfazione dell'amato bene.

Pesci: relax. Dopo qualche giorno di fatiche i nativi potrebbero optare per una settimana dove l'accidia regnerà sovrana e, con ogni probabilità, riusciranno nel loro intento.