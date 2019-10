Martedì 8 ottobre 2019 troviamo la Luna nell'orbita dell'Acquario mentre il Sole, Marte e Venere stazioneranno nel segno della Bilancia. Nettuno sarà in Pesci, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove rimarrà sui gradi del Sagittario come Urano che continuerà il suo moto in Toro.

Sul podio

1° posto Gemelli: incontri 'top'. Martedì in cui i nati del segno avranno ottime chance di fare nuovi interessanti conoscenze che potrebbero rivelarsi preziose nel futuro prossimo.

2° posto Acquario: lavoro 'top'. Nell'ambiente professionale oggi i nati del segno potrebbero volare col vento in poppa, come vorrà la Luna nel loro segno ben supportata dalla triade Sole-Marte-Venere.

3° posto Bilancia: figli. Un doveroso compromesso circa l'educazione della prole, ben ponderato assieme all'amato bene, servirà per mantenere un rapporto sereno dando le doverose regole da seguire.

I mezzani

4° posto Leone: relax.

Le settimane scorse potrebbero essere state decisamente faticose facendo, come conseguenza, optare i nati Leone per un martedì dedito al rigenerante relax.

5° posto Capricorno: capricciosi. Giornata divisa a metà dove sino al primo pomeriggio in coppia potrebbe prevalere il loro lato capriccioso, per lasciar spazio, nelle ore successive, ad un mood più conciliante.

6° posto Vergine: dispersivi. Anche se le energie non mancheranno i nativi probabilmente non sapranno dove orientarle, dono sgradito dalla dissonanza mercuriale.

Amore in stand-by.

7° posto Toro: spossati. Scarno il bottino energetico fornito dai Pianeti quest'oggi che potrebbe rendere i nati Toro oltremodo svogliati mentre svolgeranno le mansioni pratiche e lavorative.

8° posto Ariete: sfacciati. Quando un Ariete dice ciò che pensa, solitamente, non usa mezze misure ed è ciò che potrebbe succedere oggi, anche se dovrebbero fare molta attenzione a ciò che diranno.

9° posto Scorpione: spese extra. Una spesa inaspettata potrebbe giungere nella giornata odierna lasciando interdetti i nativi che farebbero bene a pagarla subito 'togliendosi il dente'.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: umore 'flop'. Le asperità planetarie non sembrano volersi placare ed i nati del segno potrebbero dover affrontare una giornata 'uggiosa' e senza novità degne di nota.

11° posto Sagittario: amore gelido.

Il clima nel focolare domestico non sarà, con ogni probabilità, dei migliori. Discussioni chiarificatrici saranno da rimandare ai giorni successivi.

12° posto Pesci: stress. Tra la famiglia ed il lavoro non mancheranno le urgenze da portare a termine in questo martedì nativo. Tale accumulo di incombenze pratiche probabilmente li stresserà.