Giovedì 10 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia; nel frattempo, Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. I nativi dell'Ariete saranno impulsivi mentre i Pesci potrebbero intrecciare nuovi flirt.

Ariete impulsivo

Ariete: impulsivi. La Luna poco conciliante renderà probabilmente impulsivi i nativi, specialmente nelle faccende di cuore. Nella coppia, infatti, saranno probabili litigi.

Toro: fiacchi. Scarno il bottino energetico fornito dagli Astri in questo giovedì d'ottobre, complici la dissonanza del duetto Marte-Sole che farà regnare sovrana, con tutta probabilità, la spossatezza.

Gemelli: distratti.

La lucidità e la fluidità d'intenti potrebbe venir meno in questa giornata per i nati del segno. Dovranno porgere la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività quotidiane.

Cancro: amore 'top'. La congiunzione Luna-Nettuno ben supportata dalla Venere nel loro Elemento favorirà sfacciatamente i nati del segno che vivono una relazione d'amore che, c'è da scommetterci, sarà tutta coccole ed affettuosità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine stressata

Leone: attendisti. Giovedì 'conservatore' per i nati Leone che, con tutta probabilità, non avranno novità degne di nota dunque opteranno per concentrarsi sui progetti in essere evitando ogni mossa espansionistica.

Vergine: stressati. Le molteplici incombenze che i nativi del segno, con ogni probabilità, dovranno affrontare in questa giornata rischieranno di stressarli oltremodo già prima della fine del turno lavorativo.

Bilancia: mondani. Sceglieranno di organizzare un'uscita serale assieme a partner e figli. Tale evento mondano, che non si verificava da qualche tempo, renderà entusiasta l'amato bene.

Scorpione: focosi. Venere strizza l'occhio alla Luna e favorisce l'intesa con lo Scorpione.

Flirt per Pesci

Sagittario: relax. Le giornate precedenti è probabile che abbiano lasciato l'amaro in bocca ai nati Sagittario perché la mole di lavoro sostenuta potrebbe non essere stata al passo dei frutti economici raccolti.

Detto ciò, potrebbero optare per un giovedì dedito al relax.

Capricorno: voltagabbana. Oggi i nati del segno potrebbero risultare 'banderuole' ai loro colleghi perché muteranno facilmente idee ed opinioni sul versante professionale. Amore in secondo piano.

Acquario: finanze 'flop'. Il settore economico probabilmente andrà attenzionato a causa delle copiose asperità. Qualche spesa voluttuaria andrà definitivamente tagliata fuori.

Pesci: flirt. Le occasioni d'incontro non mancheranno ed i nati Pesci, c'è da scommetterci, ne trasformeranno molti in piacevoli e trasgressivi flirt autunnali.