Domenica 13 ottobre 2019, la Luna si troverà nel segno dell'Ariete mentre Marte e Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario, come Urano nel segno del Toro e Nettuno stabile in Pesci.

Cancro taciturno

Ariete: allegri. Domenica i nativi potranno con ogni probabilità godere dei favori astrali nelle faccende di cuore.

Si prospetta una giornata piena di passione ed i nativi non si tireranno certo indietro.

Toro: fiacchi. Le energie potrebbero venir meno, i nati Toro accuseranno anche un pizzico di stanchezza. Farebbero bene a prendersi un giorno di ferie per staccare momentaneamente dallo stress quotidiano.

Gemelli: routine. Domenica senza troppe novità o scossoni di sorta quella che con ogni probabilità vivranno i nati Gemelli, che come conseguenza opteranno per dedicarsi alle incombenze rimandate.

Cancro: taciturni. Non avranno voglia di comunicare i nati nel segno, questo a causa delle asperità astrali, capitanate dal dissonante duetto Luna-Giove nell'elemento Fuoco.

Amore 'flop' per la Vergine

Leone: attendisti. 24 ore in cui i nati Leone preferiranno assumere un atteggiamento attendista a dispetto della fretta sollecitata da Urano retrogrado e l'impulsiva Luna in Ariete.

Vergine: amore 'flop'.

Venere da una parte e il Sole dall'altra orienteranno probabilmente la giornata dei nativi verso un clima gelido nelle relazioni affettive dove non metteranno alcun impegno per provare a placare gli animi.

Bilancia: amici. Vorranno divertirsi e con tutta probabilità i nati del segno ci riusciranno in questa giornata, organizzando una scanzonata serata con gli amici vecchi e nuovi, le risate saranno assicurate.

Scorpione: incontri. Le congiunzioni astrali favoriranno le nuove conoscenze fatte dai nati Scorpione in ambienti diversi da quelli che frequentano abitualmente.

Capricorno ostinato

Sagittario: figli. Domenica dedicata con ogni probabilità ai figli, i nati Sagittario accontenteranno le loro richieste anche se dovranno dedicarsi a film di supereroi o feste con compagni di scuola.

Capricorno: ostinati.

Far cambiare idea ai nativi risulterà un'ardua impresa. Amore in secondo piano.

Acquario: famiglia d'origine. La giornata potrebbe essere orientata su aiuto economico che i nativi saranno chiamati a soddisfare dalla famiglia. Il loro fare tempestivo sarà molto apprezzato.

Pesci: pigri. La voglia latiterà e i nativi non se lo faranno probabilmente ripetere due volte per dedicarsi ad uno dei sette vizi capitali, l'accidia.