La sensibilità lunare viene approfondita in modo dettagliato nell'Oroscopo di sabato dedicato all'amore e alla fortuna di ciascun segno zodiacale. L'astro d'argento, sempre presente in Pesci, incrocia le sue energie con Nettuno e miscela fantasia ed emozioni, generando un mix che proietta le sensazioni nel quotidiano. Sarà però un approfondimento personale del proprio io che coinvolgerà anche Capricorno, Toro, Cancro e Scorpione, spaziando in un mondo interiore molto riflessivo. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di sabato

Ariete: Luna sta per entrare nel segno e rende gli affetti molto positivi. I single potranno aprirsi a occasioni di incontri molto promettenti, gli Ariete in coppia potranno approfondire le sensazioni con maggiore slancio emotivo.

Toro: l'astro d'argento dai Pesci vuole che siate più aperti agli altri ed espansivi, accantonando per un po' una certa vulnerabilità sprigionata da Venere in opposizione.

Liberate quindi la mente e lasciate fluire i pensieri attraverso le parole, vi sentirete più leggeri.

Gemelli: una difficoltà nel rielaborare le sensazioni viene sprigionata da Nettuno e l'astro d'argento in posizione di quadratura che scombussola un po' le idee. I ricordi di un passato che ha fatto soffrire ritornano prepotenti e alcuni traumi sepolti potrebbero ripresentarsi ed essere la causa di questi problemi.

Cancro: molto sognatori grazie agli influssi lunari, sentirete la necessità di soddisfare i bisogni degli altri con altruismo e atteggiamento caritatevole. Cercate comunque di non perdere di vista le priorità e di assecondare anche le vostre passioni, almeno per una volta.

Leone: un ricordo cosciente delle sensazioni amorose passate accende una spia luminosa e tutto ad un tratto cercherete conferme da parte della persona amata, quasi a invogliarla ad entrare nel proprio mondo interiore solo se le sue aspettative sono consone alle vostre.

Vergine: Luna in opposizione quasi sfida ad accantonare per un po' le responsabilità e la serietà che vi è consona, lasciandovi andare alle emozioni e sperimentando nuove sensazioni amorose. Interessanti proposte fluttuano come in sospeso, spetta a voi concretizzarle solo con un sì.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: Sole e Marte nel segno quasi obbligano a vivere il presente con un'energia fuori dal comune.

Siete molto determinati nel portare a termine i progetti amorosi ambiti, ma attenzione a non perdere di vista l'importanza dei dettagli e l'utilizzo dell'intelligenza.

Scorpione: creativi ma anche desiderosi di vivere un'interiorità quasi ribelle che prevede solo una dimensione individuale ed esclude gli affetti, cercherete di rielaborare una metamorfosi che approfondisce il presente e crea le basi future per risolvere anche alcune situazioni lasciate in sospeso.

Sagittario: è un periodo buono per approfondire le amicizie e sarete molto positivi. Un entusiasmo frizzante movimenterà le uscite in compagnia e vi divertirete, approfondendo lati del carattere di una persona in particolare che non conoscevate bene.

Capricorno: la sensibilità è acuita dalla presenza di Luna e Nettuno in Pesci che spingono ad approfondire le emozioni. Le storie banali non stuzzicano più la vostra curiosità e cercherete di andare a scavare nelle situazioni, concretizzando un amore che sia più stabile e duraturo.

Acquario: Luna molto vicina apre la mente a nuovi orizzonti e l'immaginazione non ha limiti nell'individuare mondi più allettanti per l'amore. Che ne dite allora di partire per un avventuroso e promettente weekend?

Pesci: gli influssi venusiani si fanno sentire dal cielo astrologico dello Scorpione e rendono gli affetti più sereni. Siete alla ricerca di un nuovo equilibrio e con Nettuno in congiunzione con Luna, sarete più flessibili nei confronti dell'amore.