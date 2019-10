Mercoledì 23 ottobre 2019 troveremo la Luna stazionare nel segno del Leone mentre il Sole, Venere e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario ed Urano continuerà il suo domicilio in Toro. Infine Nettuno sarà sui gradi dei Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sarà in Cancro. L'Acquario sarà piuttosto geloso mentre il Cancro si dimostrerà davvero galante.

Cancro galante

Ariete: litigiosi. Lo scontro tra i Luminari, rispettivamente in Leone e Scorpione, potrebbe andare ad impattare poco favorevolmente nella giornata nativa rendendoli inclini ai litigi in ambito professionale.

Toro: distratti. La lucidità e fluidità di pensiero sarà, con ogni probabilità, messa a repentaglio dalle copiose asperità odierne ed i nati Toro, come conseguenza, avranno qualche difficoltà in più nell'adempiere alle incombenze quotidiane.

Gemelli: routine. Mercoledì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbero vivere i nati del segno. Sarà bene che ottimizzino il tempo a loro disposizione per dedicarsi ad un nuovo hobby.

Cancro: galanti. La vena romantica dei nativi in questo mercoledì sarà con tutta probabilità in bella vista e tale atteggiamento non sfuggirà all'entusiasta partner. Lavoro in secondo piano.

Finanze 'flop' per Vergine

Leone: a testa bassa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Il Sole appena sbarcato in Scorpione andrà in netto contrasto con la Luna odierna nel Leone creando, c'è da scommetterci, una gran voglia di darsi da fare nei nativi, anche grazie a Marte favorevole.

Vergine: finanze 'flop'. Le dissonanze odierne 'consiglieranno' ai nati Vergine di revisionare con accuratezza il loro settore finanziario tagliando, se necessario, ogni spesa non indispensabile.

Bilancia: perplessi.

L'ambiguo atteggiamento di un amico potrebbe rendere perplessi i nativi che, sulle prime, decideranno di rimanere in attesa senza esternare i loro dubbi. In serata, però, potrebbero chiedere numi sulla faccenda.

Scorpione: amore 'top'. Il clima nel focolare domestico dei nati Scorpione sarà probabilmente affettuoso, dono gradito dello sbarco solare nel loro segno. Lavoro stressante.

Acquario geloso

Sagittario: relax.

Oggi i nati del segno potrebbero optare per 24 ore di totale relax, lavoro permettendo, che servirà per ricaricare le batterie per le giornate seguenti.

Capricorno: fiacchi. Mercoledì in cui le energie dei nativi potrebbero essere disperse data la loro voglia di concentrarsi su troppi fronti contemporaneamente. Sarà bene che optino per un mood indirizzato su un fronte soltanto.

Acquario: gelosi. L'amato bene potrebbe risentirsi con una vecchia fiamma all'insaputa dei nati Acquario che, a ragion veduta, andranno su tutte le furie scatenando la loro gelosia ovunque si trovino.

Pesci: chiamate extra. I nativi che svolgono un lavoro a chiamata saranno, con tutta probabilità, 'premiati' dalle Stelle odierne ricevendo più di un'allettante proposta professionale.