Mercoledì 23 ottobre 2019 troviamo il Sole, Mercurio e Venere sarà sui gradi dello Scorpione mentre la Luna sarà nel segno del Leone. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che continuerà sui gradi dei Pesci. Previsioni odierne favorevoli per Scorpione e Pesci ma meno concilianti per Vergine e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: amore 'top'. Venere a braccetto col Sole appena sbarcato nel segno fornirà, con tutta probabilità, un clima sereno ed affettuoso nel focolare domestico dei nati Scorpione.

2° posto Cancro: galanti. Mercoledì in cui i nativi daranno probabilmente sfoggio della loro vena romantica grazie a Venere sollecitata dal languido Nettuno, entrambi nel loro Elemento. Lavoro in stand-by.

3° posto Leone: concentrati. Marte in Bilancia, seppur leggermente offuscato da Mercurio in Scorpione, 'donerà', con tutta probabilità, ai nati Leone una gran voglia di darsi da fare sul fronte professionale.

I mezzani

4° posto Sagittario: relax. Dopo giornate alquanto faticose i nati del segno potrebbero optare per un mercoledì dedito al relax più assoluto, dove l'unico contorno sarà l'affetto che riceveranno dai cari.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

5° posto Pesci: chiamate extra. I nativi che svolgono dei lavori a chiamata saranno privilegiati dalle posizioni planetarie odierne e, di conseguenza, potrebbero ricevere qualche succulenta proposta da cogliere al volo.

6° posto Gemelli: routine. Mercoledì che potrebbe scivolare via senza particolari novità per i nati del segno. Sarà bene che si dedichino a quelle attività procrastinate in precedenza per impiegare il tempo a disposizione.

7° posto Toro: poco lucidi. Idee ed intenti dei nati Toro potrebbero essere messi a dura prova dalle asperità odierne rendendo difficoltoso ed incline alle distrazioni lo svolgimento delle attività pratiche.

8° posto Capricorno: spossati. Le energie del mercoledì nativo potrebbero venir meno facendogli accusare una certa spossatezza. Farebbero bene a prendersi un giorno di ferie, ove possibile, per ricaricare le batterie emotive e fisiche.

9° posto Acquario: gelosi. L'atteggiamento poco chiaro del partner rispetto ad una vecchia fiamma scatenerà, c'è da scommetterci, la gelosia dei nati Acquario a prescindere di dove si troveranno o chi ci sarà ad ascoltare.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bellicosi. I Luminari si scontreranno nel cielo ed a risentirne potrebbero essere i nati Ariete che diverranno probabilmente inclini ai litigi nell'ambiente di lavoro.

11° posto Vergine: revisioni finanziarie. Mercoledì in cui i nativi saranno 'chiamati' a revisionare il loro settore economico eliminando, ove necessario, le spese superflue.

12° posto Bilancia: perplessi. Un amico potrebbe comportarsi in maniera diversa dal solito suscitando una certa perplessità nei nati Bilancia che, inizialmente, sceglieranno di fermarsi ad osservare per poi, in serata, chiedere spiegazioni sull'accaduto.