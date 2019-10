Una nuova forza viene elargita da Luna in Leone nell'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì. Le sensazioni volano e si fanno intense poiché lambite da un'energia orgogliosa e molto accattivante. L'ottimismo sarà davvero contagioso, pure se non solo Leone ma anche i segni di Acqua saranno molto desiderosi di ricevere attenzioni dal partner, quasi a confermare la loro voglia di vanità. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Configurazioni astrali armoniche nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: cercherete di tenere i sentimenti sotto controllo e a lungo andare questa ansia che non fa vivere le emozioni come si dovrebbe, potrebbe esplodere sprigionando una collera incontenibile nociva per il rapporto a due.

Toro: Nettuno dai Pesci sprigiona tanto romanticismo e Luna piano piano dirada i suoi influssi provocatori, lasciando campo libero all'attuazione di nuovi cambiamenti costruttivi per il benessere di coppia.

Gemelli: la Luna dal Leone è molto frizzante e carica di energia positiva, tutta a vostra disposizione per rendere davvero speciale ogni attimo trascorso insieme. Sole garantisce nuovi slanci amorosi e l'entusiasmo di certo non mancherà per garantire maggiore intesa nella relazione di coppia.

Cancro: sensibilità e intuizione camminano a braccetto ma Marte in quadratura garantisce una nuova carica dinamica che non la fa passare liscia al partner se quest'ultimo vuole avere ragione a tutti i costi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Qualcosa sta cambiando o siete voi che affrontate il tutto con maggiore tenacia.

Leone: effervescenti e generosi, avrete bisogno di essere apprezzati dal partner ricercando complimenti che confermino una vanità sprigionata da Luna. Leali e molto coraggiosi, attenzione a non essere troppo suscettibili prendendovela anche per un nonnulla.

Vergine: espansivi grazie alla vicinanza lunare, una nuova sicurezza ha però bisogno di conferme da parte del partner, come a sentirvi speciali e unici solo se riceverete le giuste attenzioni, non tollerando la mediocrità di sentimenti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto emotivi a causa della vicinanza della Luna, sarete passionali e molto orgogliosi in coppia. Un atteggiamento positivo e determinato si concretizza in modo dominante e sarete intolleranti ad alcune critiche avanzate dal partner.

Scorpione: Venere e Luna anche se in quadratura non creano problemi poiché sono pianeti armoniosi. Molto affettuosi, sarete portati a vivere alcuni ricordi passati, rischiando di non approfondire il presente.

Sagittario: il transito piacevole di Giove e Luna è molto fortunato per l'amore. Una carica di benessere pervade la coppia e un nuovo entusiasmo sprona a fare di più, concretizzando i sogni e puntando in particolare su un aiuto derivante da una figura femminile.

Capricorno: attenti ai piccoli dettagli, programmerete in modo molto accurato i progetti di coppia. Molto sicuri di voi, attenzione a non escludere il partner poiché presi dalla smania di agire nel giusto e scartando il parere della persona amata.

Acquario: il timore di essere trascurati dal partner è forte e rischierete di andare in ansia al primo segnale di trascuratezza. Anche Venere e Mercurio remano contro, rendendo l'amore un po' contrastato da noie che potranno essere superate solo attingendo a un ottimismo entusiasmante.

Pesci: Venere e Mercurio favoriscono l'amore dalla casa astrologica settima, attenzione solo a un Urano molto vicino a Nettuno che fa esigere spiegazioni più ampie. Siete immersi nella relazione e volete aprire la mente a più ampie vedute, ecco perché gli ideali si fanno strada verso un cambiamento più consapevole.