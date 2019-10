L'Oroscopo del giorno 24 ottobre ha già sviluppato e rese disponibili le nuove previsioni astrali interessanti questo nuovo giovedì. A essere valutati in questa sede, come ben sapete, i soli simboli compresi nella seconda tranche dello zodiaco. A coloro poco ferrati in Astrologia, ricordiamo che fanno parte della seconda metà zodiacale i sei segni relativi a: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Pronti a scoprire per questo giovedì come andranno amore, lavoro, salute e fortuna? A essere favoriti, oltre allo Scorpione già svelato dal titolo sostenuto da Venere e Mercurio nel segno, anche Bilancia, quest'ultima favorita dalla specularità positiva di Nettuno e Urano. Entrambi i suddetti segni, nel frangente, sono stati classificati a cinque stelle, quindi meritata la parte alta della classifica.

In merito a coloro in periodo "no", intanto, le previsioni di giovedì 24 ottobre annunciano una giornata a toni decisamente neri a coloro nativi del Capricorno, giudicato con il segno del "sottotono" e per quelli dell'Acquario, in questo momento preventivati in periodo da "ko". Andiamo pure a togliere il velo dalla classifica e poi alle previsioni su amore, lavoro, salute e fortuna segno per segno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline del 24 ottobre, da Bilancia a Pesci

La classifica stelline interessante il giorno 24 ottobre è pronta a mettere in evidenza chi avrà un giovedì positivo e chi invece dovrà accontentarsi di stare "alla finestra" (per il momento!). Diciamo subito che ad avere diritto a godere della parte alta della scaletta con le stelline quotidiane, come già anticipato, il segno della Bilancia e quello dello Scorpione.

Molto positivo il frangente sotto analisi soprattutto per altri due simboli astrali giudicati in giornata positiva: Sagittario e Pesci, ambedue valutati a quattro stelle. A questo punto passiamo pure ai dettagli completi analizzando il resoconto astrologico espresso dalle stelle di giovedì:

★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Acquario.

Oroscopo giovedì 24 ottobre: l'amore per coppie e single

Bilancia Giornata di metà settimana valutata ottima, dunque predisposta a regalare occasioni e opportunità da sfruttare soprattutto in campo sentimentale.

In coppia, infatti, avrete una fase positiva, perché Nettuno in trigono a Venere e Urano in trigono alla Luna risulteranno entrambi speculari positivi al 75%, pertanto pronti a donare entusiasmo e grande energia soprattutto nei rapporti passionali. I sentimenti saranno alla base della vostra vita e farete di tutto per tenerli vivi, ovviamente con la complicità del partner. Single, i movimenti dei pianeti vi trasmetteranno un fascino incredibile, il che vi permetterà di far cadere ai vostri piedi chi prima non vi aveva notato.

In questo particolare momento della vostra vita le previsioni del giorno invitano a darsi da fare: fatelo!

Scorpione - Partirà benissimo questo vostro giovedì di metà settimana, senza "se" e senza "ma". In amore sono in arrivo per voi Scorpione buone notizie, in primis perché qualcosa di nuovo si sta già muovendo attorno a voi: per tante coppiette è passato o sta passando il periodo di crisi. Torneranno a fiorire le rose nel vostro cuore? Diciamo di si, tutto merito vostro e della Luna, capace di creare le atmosfere più magiche. Chi può approfitti per risolvere eventuali questioni aperte oppure per riallacciare il dialogo con il partner. Pronti a riassaporare le dolci sensazioni dei primi incontri? Single, se siete alla ricerca di nuove compagnie o nuove amicizie, questo sarà il momento giusto per "attaccar bottone" come si suol dire. Mercurio e Venere vi aiuteranno e vi sosterranno nelle relazioni sociali, regalando interessanti soddisfazioni.

Sagittario - In arrivo un giovedì 24 ottobre più che discreto. Diciamo che la giornata di metà settimana è stata valutata a quattro stelle, dunque positiva per ciò che concerne l'amore. Se siete già in coppia fissa, saprete smussare quegli angoli della vostra relazione che danno qualche problema e facendo forza sui punti in comune, immergendovi anima e corpo, lo rivitalizzerete traendone enormi soddisfazioni. Single, giornata di incontri favorevoli? Diciamo di si, ma solo se sarete disposti a crederci. Approfittate delle nuove conoscenze che senz'altro questo giovedì vi si presenteranno (ovviamente non a tutti), per farvi avanti e mostrare tutto il vostro fascino a chi vi interessa.

Capricorno - Giornata giudicata dall'Astrologia applicata al vostro segno come "sottotono". Pertanto, la giornata è stata valutata nelle predizioni di giovedì come piatta a chi di voi è in coppia fissa. In amore, gli astri non saranno troppo favorevoli: se avete un partner diciamo così "nervosetto" o "musone", cercate di non farvi sopraffare da eventuale voglia di primeggiare nelle discussioni (che non mancheranno). Evitate quindi di esasperare certi dialoghi, come fate di solito, in modo da stemperare gli animi e rendere vivibile la giornata. Single, dormire qualche ora in più non potrà che darvi giovamento, sappiatelo! Nonostante vi sentiate instancabili e pronti a vivere la giornata ad un ritmo più che sostenuto, sarà sicuramente meglio non esagerare. Il consiglio per non stressarvi troppo? Rallentate.

Acquario - Una giornata abbastanza difficile in campo sentimentale, per voialtri uniti cuore a cuore con l'anima gemella. In campo sentimentale quindi, parlando in merito alla vita di coppia, la situazione sarebbe discreta se non fosse che riuscirete a trovare problemi anche laddove non ce ne sono. Cercate subito di fare buon viso a cattiva sorte e se sarà il caso cercate subito di avere un chiarimento col partner. Altresì, sforzatevi di controllare quella vostra voglia di arrabbiarvi in continuo con lui/lei: respirate a fondo prima di parlare, magari pensate anche bene a quello che andrete a dire. Single, la Luna spesso vi rende capaci di assorbire molto rapidamente la buona energia che vi gira attorno. Purtroppo in questa giornata riuscirete ad avvertirla ben poco: diciamo che ad avere la meglio sarà quel pizzico di negatività in grado di far traboccare il solito vaso. Calma!

Pesci - Secondo l'Astrologia del 24 ottobre, riguardo l'amore, Venere in ottimo trigono al vostro Nettuno continuerà a proteggere ancora abbastanza bene la vostra attuale relazione (per chi l'ha, ovviamente) e tutto procederà senza intoppi. Starà a voi fare la vostra parte per far funzionare le cose senza creare problemi alla vostra metà. Se single, invece, la semplicità sarà la vostra arma di seduzione, soprattutto per voi un po' timidoni. Tranquilli, riuscirete dove spesso avete fallito, ovviamente se ne avete ancora voglia: pronti a fare conquiste senza nessuna fatica?

Astrologia del giorno 24 ottobre: lavoro, salute e fortuna

Bilancia - Nel lavoro, la fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con maggiore sicurezza e vi aiuterà a cancellare l’ansia. In base a quanto messo in evidenza dalle predizioni del 24 ottobre. alcune posizioni vantaggiose daranno sicuramente vita a nuovi percorsi formativi: mantenete quindi la lucidità e potrete affrontare anche gli ostacoli più difficili. Bene la salute, a patto di non strapazzare troppo il fisico. Invece, la fortuna non sarà troppo dalla vostra, pertanto meglio non rischiare!

Scorpione - Nel lavoro sarà sicuramente una giornata fortunata, in primis perché sarete ben provvisti di dialettica e potrete rialzare le vostre quotazioni sulla scena sociale. Preparatevi a sondare, eventualmente, il terreno in vista di novità o per mettere in gioco qualcuno dei vostri progetti. Invece parlando di salute, il vostro stato mentale e fisico non desterà preoccupazioni. Diciamo che alla lunga, o mal che vada, potreste beccare il solito raffreddore: passerà! Per il lato fortunato del periodo, diciamo che la Dea Bendata non mancherà di dare qualche buona soddisfazione a qualche Bilancia.

Sagittario - La parte lavorativa del periodo non sembra destare troppe preoccupazioni a voi del Sagittario, anche se gli impegni nel corso della giornata dovessero aumentare o assumere connotazioni gravose, riuscirete quasi sempre ad affrontare ogni situazione con slancio e intraprendenza. Consiglio: prendete in considerazione maggiormente gli aspetti pratici della giornata, ok? In aumento progressivo la salute per chi è interessato nel periodo da eventuali malanni o acciacchi di stagione. Intanto da segnalare non troppo fortunato il periodo, a meno che il vostro ascendente non rientri tra quelli in prima lista tra i segni fortunati.

Capricorno - Nel lavoro, secondo le previsioni di giovedì, non avrete bisogno di fare grandi programmi per il futuro: perché? Diciamo che avrete presto l'occasione per cambiare prospettiva. Le soluzioni positive trovate in questa giornata potrebbero essere utili anche per eventuali problemi futuri. Normale o abbastanza discreta la salute per questo giovedì: per chi ha piccoli/lievi problemini a livello estetico, è un buon momento per cercare di eliminare eventuali inestetismi. Per quanto concerne la fortuna, il periodo è passabile, al limite tra negatività e positività.

Acquario - Parlando di lavoro, la situazione astrale si presenterà piuttosto al ribasso per voi Acquario. Sarebbe meglio attendere e riflettere prima di prendere decisioni nel settore a voi interessato. Invece, parlando di salute, almeno in questo contesto potete stare tranquilli. Per dare un tono al fisico, gli astri consigliano una seduta di massaggi orientali o un breve corso di yoga: un toccasana! Per quanto riguarda invece la parte legata alla fortuna del giorno, nessun timore per il periodo "no", anzi, sfidare la sorte quando il periodo è contrario, aumenta la possibilità di fare il colpo grosso!

Pesci - Nel lavoro la buona programmazione degli impegni vi ha spesso aiutato molto e adesso ne trarrete i benefici. Il consiglio da parte dell'oroscopo del giorno 24 ottobre, per voi Pesci, è senz'altro quello di operare con serenità e lucidità, come fate sempre: otterrete buoni risultati. Per quanto riguarda il lato salutare, il fisico potrebbe risentire dei primi sbalzi di temperatura: è già passata l'ora di fare il cambio di stagione al vestiario; se non l'avete ancora fatto, fatelo subito! Invece a dir poco soddisfacente la giornata dal punto di vista della fortuna.