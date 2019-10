Venerdì 25 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno della Vergine, mentre Mercurio, Venere ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, così come Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario, nel frattempo Urano sosterà in Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Per la giornata sono favorevoli le previsioni per Scorpione e Pesci, meno concilianti invece per Toro e Capricorno.

Toro dubbioso

Ariete: sfacciati. I nativi in questa giornata potrebbero non avere 'peli sulla lingua', dono sgradito della Luna in Vergine in netto contrasto col Sole scorpionico. Sarà bene che porgano la massima attenzione nei dialoghi in ambito professionale.

Toro: dubbiosi. Lo scontro tra i due Luminari appannerà, con tutta probabilità, le idee e gli intenti dei nati Toro rendendoli, come conseguenza, inclini alla svogliatezza durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Gemelli: perplessi. L'ambiguo comportamento tenuto da un amico potrebbe rendere perplessi i nativi che non si capaciteranno di tale atteggiamento, chiedendo spiegazioni in maniera veemente.

Cancro: amore 'top'. Il clima nel focolare domestico sarà sereno ed affettuoso, grazie ai molteplici influssi nel loro Elemento, capitanati dal languido Nettuno. Lavoro in secondo piano.

Amore 'flop' per Bilancia

Leone: finanze a gonfie vele.

Potrebbe essere favorito sfacciatamente il settore economico dei nati Leone, donando loro qualche insperata gratifica.

Vergine: stressati. Le copiose incombenze quotidiane di questo venerdì potrebbero stressare oltremodo i nativi che, con ogni probabilità, opteranno per procrastinarne alcune ai giorni seguenti.

Bilancia: amore 'flop'. In coppia regnerà un clima tutt'altro che conciliante e ci saranno delle perplessità.

Sarà possibile ovviare a questa carenza d'affettuosità con un gesto carino e inaspettato verso la persona amata.

Scorpione: nuovi incontri. Venerdì i nati del segno avranno, con tutta probabilità, parecchie occasioni per fare nuove conoscenze. Alcuni di questi incontri potrebbero divenire flirt autunnali.

Capricorno capriccioso

Sagittario: routine. Giornata senza troppe novità o scossoni di sorta quella che potrebbero vivere i nativi.

Dedicarsi ad un nuovo e rigenerante hobby sarebbe la soluzione ideale per ricaricare le batterie.

Capricorno: capricciosi. Alcuni tra i nativi diverranno probabilmente incontentabili in queste 24 ore ed a pagarne lo scotto sarà senz'altro il partner che, esausto, potrebbe fare loro una sonora 'lavata di capo'.

Acquario: taciturni. Non avranno granché voglia di comunicare nel giorno che precede il weekend i nati del segno, preferendo il silenzio anziché esternare le loro perplessità.

Pesci: voltagabbana. Il loro modo di cambiare repentinamente opinione potrebbe far storcere il naso a più di un collega. I nativi farebbero bene a prendersi un giorno di ferie, onde evitare controproducenti battibecchi.