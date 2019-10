Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole passare dal segno dello Scorpione, dove c'è Mercurio, al segno del Sagittario, dove staziona anche Giove, mentre Venere passerà dal Sagittario al Capricorno, dove troviamo Saturno e Plutone. Marte rimarrà nel segno della Bilancia e Nettuno farà altrettanto permanendo in Pesci. Infine Urano proseguirà il suo moto in Toro ed il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro.

Amore

Il mese di novembre per i nati Ariete si aprirà con qualche ostacolo di troppo, dovuto principalmente alla congiunzione tra Nettuno in Pesci ed il Sole in Scorpione. Durante le prime tre settimane, infatti, nel focolare domestico potrebbe regnare un clima di gelidità solitamente estraneo all'indole nativa. Tale freddezza nelle faccende di cuore sarà dovuta si alle dissonanze in onda durante questo undicesimo mese del 2019, ma anche agli alti e bassi che si sono registrati in coppia negli ultimi mesi.

I nati del segno, dunque, potrebbero pagare lo scotto delle sfuriate di gelosie o dei capricci a cui non hanno saputo resistere specialmente nei mesi di settembre ed ottobre. Il trend, fortunatamente per loro, potrebbe invertirsi nell'ultima settimana di novembre con l'avvento del Sole in Sagittario che donerà loro un tono umorale sul bello stabile, ed anche grazie a Venere in Capricorno che li renderà capaci di mettere dei punti fermi sulla relazione amorosa in essere.

Dal 23 di novembre saranno probabili riappacificazioni con parenti stretti.

Lavoro

Il settore finanziario del mese sarà, con tutta probabilità, diviso a metà dove ad un inizio traballante seguirà un continuo ben più rassicurante per i nati del segno. Per i primi quindici giorni circa, infatti, sarà necessario per i nati Ariete mettere ordine sul fronte economico andando a revisionare minuziosamente entrate ed uscite, eliminando senza mezze misure tutte quelle spese che, in questo momento, non risultano indispensabili.

Per i nativi non 'ferrati' sull'argomento è consigliabile la visita da un commercialista. Le previsioni per la seconda parte di novembre, invece, saranno più rosee ma soltanto per quei nativi che avranno fatto il necessario lavoro di 'pulizia' nelle prime due settimane detto poc'anzi. Per chi tra loro non riuscirà a raccapezzarsi tra le varie spese potrà chiedere un aiuto alla famiglia originaria che sarà ben lieta di dargli una mano.

Sul fronte professionale i nati Ariete ad essere maggiormente favoriti in questo mese saranno, con tutta probabilità, quelli che lavorano a chiamata in quanto riceveranno parecchie proposte da più fronti che, però, andranno vagliate con estrema attenzione accettando soltanto le opportunità con occhio lungimirante. Giorni fortunati: 21, 23 e 29.