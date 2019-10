Il mese di novembre per i nativi Cancro sarà caratterizzato da degli ottimi risvolti positivi in ambito sentimentale, nonostante potrebbe esserci Venere che crea qualche problema. Ciononostante, con il Sole e Mercurio in trigono sarete più inclini al dialogo all'interno della famiglia e della vostra relazione sentimentale, migliorando notevolmente i rapporti e passando delle giornate decisamente positive.

I single saranno molto sensibili e questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio in quanto alcuni incontri potrebbero rivelarsi fallimentari. Sta a voi dunque scegliere la persona che più si avvicina al vostro cuore. Buono anche l'ambito professionale, dove la vostra situazione sarà in netto rialzo, regalandovi giornate dove riuscirete a fare anche più del previsto. Lato negativo, è che ci saranno delle mansioni in più da svolgere, che potrebbero prosciugare le vostre energie e andare a intaccare dunque la vostra salute.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di novembre per i nativi sotto il segno del Cancro.

Amore e amicizie

Mercurio in trigono al vostro segno, vi regalerà qualche soddisfazione in più all'interno della vostra vita sentimentale. Se avete avuto un litigio recentemente, adesso sarà più facile ritrovare un migliore equilibrio interiore, grazie anche ad una buona dose di ottimismo e fiducia nella persona che amate.

Ciononostante, cercate adesso di non andare a rovinare tutto, in quanto avrete un gran bisogno della vostra dolce metà. Situazione differente per i single, che faranno più fatica del solito per riuscire a trovare la loro potenziale anima gemella. Sarebbe più opportuno fermarvi un momento e rivedere e migliorare alcuni aspetti che non vanno più bene.

Amicizie da tenere in considerazione. Infatti, passerete tanti momenti in compagnia della vostra "seconda famiglia". Molti saranno i momenti di svago e di divertimento, ma a volte sarà fondamentale il consiglio o l'aiuto da parte di una persona di fiducia.

Fortuna e salute

Per quanto riguarda la salute, potrebbe esserci un calo, soprattutto nella seconda metà del mese, considerato che ci saranno tante mansioni da portare a termine. Sfruttate il tempo libero per riposarvi se necessario.

La fortuna potrebbe assistervi, consentendovi di essere intraprendenti per quanto riguarda il lavoro, anche se non è una buona idea rischiare tanto per dei progetti lavorativi costosi.

Lavoro e impegni

In ambito lavorativo, Sole nel vostro segno e Mercurio in trigono vi aiuteranno molto a portare avanti le vostre idee lavorative. Anche se Saturno è ancora contro di voi e obbliga a lavorare duramente, riuscirete comunque ad essere molto produttivi e porterete anche una discreta quantità di denaro. Sarà necessario qualche sacrificio, ma ne sarà valsa la pena.

Tanti impegni dunque caratterizzeranno il vostro mese, avendo poco tempo libero a disposizione.

Ciò nonostante sarà un mese di rinascita per i nativi del segno.