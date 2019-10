Una nuova giornata è in arrivo per tutti i dodici segni zodiacali. Scopriamo dunque nel dettaglio le previsioni astrologiche relativamente al lavoro, all'amore e alla salute di giovedì 24 ottobre 2019.

Previsioni astrali del 24 ottobre per tutti i segni zodiacali

Ariete: giornata interessante, anche se potreste vivere dei momenti di tensioni in campo amoroso. Nel lavoro se ci sono dei disguidi, evitate di alzare la voce e di fare polemiche, altrimenti potreste passare dalla parte del torto.

Toro: è importante che controlliate l'alimentazione per vivere meglio a livello salutare.

Nel lavoro arriveranno delle soddisfazioni. Novità in arrivo anche in campo sentimentale, con la luna favorevole supererete eventuali crisi.

Gemelli: cercate di prendere le situazioni che giungono con serenità. In campo lavorativo siate pazienti, anche di fronte a dei rallentamenti riguardanti i vostri progetti.

Cancro: Venere e Mercurio sono favorevoli, vivrete una buona giornata per quel che riguarda l'amore, ma anche il lavoro.

In campo professionale otterrete infatti una buona notizia. In serata cercate di riposarvi.

Leone: nonostante le occasioni non manchino, in questo periodo non vi sentite soddisfatti. In campo amoroso se desiderate qualcuno, fatevi avanti. Cercate di curare la vostra salute, per poter affrontare al meglio le diverse situazioni che si presentano.

Vergine: sono in arrivo delle soluzioni, i risultati non saranno però immediati.

Cercate di portare pazienza e otterrete dei miglioramenti. In campo amoroso, con la luna nel segno riuscirete ad esprimere i vostri sentimenti al meglio.

Bilancia: in campo lavorativo cercate di recuperare al meglio alcune situazioni che nel tempo hanno perso equilibrio. In amore, presto giungeranno delle novità.

Scorpione: per tutti i nati sotto questo particolare segno, la giornata del 24 ottobre sarà molto favorevole.

In particolare, in campo amoroso, con il Sole dalla vostra parte vi sentirete energici. In campo professionale arriveranno anche delle novità, state lontani dalle polemiche.

Sagittario: in questa giornata vivrete delle incertezze. In campo sentimentale vi sentite particolarmente stanchi e non riuscite ad affrontare al meglio la vostra relazione. Nel lavoro, dovrete mettere a posto alcune situazioni.

Capricorno: con il sole e la luna favorevoli sono in arrivo delle belle occasioni in campo sentimentale. Non mancheranno delle emozioni da vivere al meglio. In campo professionale potrete fare un incontro importante per i vostri progetti.

Acquario: cercate di stare attenti in questa giornata, in campo sentimentale potrebbero giungere dei momenti di nervosismo. In ambito lavorativo alcune situazioni torneranno ad essere favorevoli.

Pesci: giornata di nervosismo per tutti i nati sotto il segno dei Pesci. In amore vi sentite particolarmente in confusione. Per quel che riguarda il settore lavorativo è possibile che ci siano dei rallentamenti.