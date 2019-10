Giovedì 10 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci, mentre Venere e Mercurio transiteranno nell'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro.

Sul podio

1° posto Cancro: amore 'top'. Le faccende di cuore probabilmente saranno favorite dalla congiunzione in onda tra Luna e Nettuno che farà predominare l'affettuosità nelle coppie stabili.

2° posto Bilancia: mondani. Avranno voglia di divertirsi e, con ogni probabilità, organizzeranno una serata con l'amato bene ed i figli come non succedeva oramai da qualche periodo.

3° posto Scorpione: passionali. Venere 'bacia' la congiunzione Luna-Nettuno favorendo sfacciatamente i nati Scorpione durante le arti amatorie, con grande soddisfazione del partner.

I mezzani

4° posto Pesci: flirt. Gli Astri premieranno l'audacia che i nati del segno dimostreranno con le nuove conoscenze affettive.

Se faranno un mix di diplomazia ed intraprendenza mieteranno molto 'vittime'.

5° posto Leone: pazienti. Non è il momento di premere sul pedale dell'acceleratore bensì, con tutta probabilità, di mantenere la marcia ben salda. Giovedì incline alla 'conservazione'.

6° posto Sagittario: relax. Dopo giorni faticosi e, a volte, stressanti i nati Sagittario vorranno permettersi 24 ore di totale relax. Il focolare domestico potrebbe essere il loro unico habitat per oggi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

7° posto Capricorno: voltagabbana. In ambito professionale qualche collega potrebbe storcere il naso dati i continui cambi di opinione dei nativi. Sarà bene non rispondere a tono a certe provocazioni.

8° posto Acquario: prestare attenzione alle finanze. A causa delle ultime spese sostenute, perlopiù voluttuarie, i nativi saranno 'chiamati' a revisione con cura il loro settore economico tagliando ogni uscita non necessaria.

9° posto Ariete: sfacciati. Non avranno peli sulla lingua o, perlomeno, potrebbero averne meno del solito dato il mood oltremodo sfacciato che assumeranno in ambito professionale. Una battuta fuori posto potrebbe compromettere un valido rapporto.

Ultime posizioni

10° posto Toro: spossati. Poche le energie che potrebbero avere quest'oggi i nati del segno, a causa delle asperità planetarie che li renderanno svogliati mentre saranno sul luogo di lavoro.

Un giorno di ferie sarebbe l'ideale.

11° posto Gemelli: confusi. L'atteggiamento ambiguo dell'amato bene potrebbe mettere in confusione i nati Gemelli che, impulsivamente, insceneranno una diatriba dialettica col partner.

12° posto Vergine: stress. Le urgenze odierne potrebbero risultare più del dovuto ed i nativi sobbarcarsele ugualmente dovendo però 'pagare' con una porzione di stress.