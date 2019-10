L'Oroscopo del giorno 11 ottobre 2019 scopre la nuova classifica a stelline e le previsioni per i simboli astrali appartenenti alla seconda sestina. A dare brio a questo venerdì la bella presenza della Luna in Pesci, sabato 12 presente nel comparto dell'Ariete. Molto interessante l'aspetto sia di Plutone che di Saturno, come sappiamo stabili nel segno del Capricorno, rispettivamente in sestile alla Luna e al Pianeta Mercurio in Scorpione.

A trarre beneficio dalla situazione astrologica appena evidenziata, ovviamente tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci saranno solamente in quattro: ansiosi di sapere quale sarà il segno più fortunato di venerdì? Bene, iniziamo pure a mettere sul podio più alto della positività il migliore in assoluto, in questo frangente rappresentato dal Sagittario. Il generoso simbolo astrale di Fuoco avrà i benefici del Sole, al momento in splendido sestile a Giove, pianeta presente nel settore.

Altresì molto interessante il prossimo giorno in calendario, quasi alla stregua del predetto segno di Fuoco, anche per Bilancia, Capricorno e Pesci, trio super-fortunato valutato nel contesto con cinque ottime stelline. Di contro purtroppo, c'è da mettere in conto il pessimo avvio di giornata messo in luce nelle previsioni di venerdì 11 ottobre per i nativi in Acquario, in questo caso valutati con il giudizio poco positivo relativo ai periodi da 'ko'. A questo punto andiamo pure agli approfondimenti segno per segno e alla classifica stelline presente subito a seguire.

Classifica stelline 11 ottobre 2019

Questo venerdì di fine settimana, come anticipato già in apertura, vedrà vincenti in amore e anche nelle attività di lavoro ben quattro segni. In primo piano nella nuova classifica stelline interessante il giorno 11 ottobre 2019 il meraviglioso Sagittario seguito a poca distanza da Bilancia, Capricorno e Pesci. Fanalini di coda Scorpione e Acquario, il primo sottoscritto da quattro stelle e l'altro sottoposto al probabile 'ko' a causa di astri poco positivi nei confronti del segno.

Vediamo allora come si presenta la scaletta riassuntiva posta a seguire:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione;

★★: Acquario.

Oroscopo venerdì 11 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - In preventivo un venerdì di fine settimana perfetto in tutto (o quasi!). Inizialmente, la giornata darà una bella sferzata alla chiusura del periodo, facendo passare in secondo piano già da subito eventuali situazioni negative vissute in questi giorni.

In tanti finalmente vi sentirete completi e la vita risulterà in risalita; in alcuni casi superando alla grande qualsiasi aspettativa alla quale tenete o che vi interessi particolarmente. Diciamolo pure: a volte i sogni si avverano! In amore, soprattutto in ambito della coppia, emozioni e attrazioni si irrobustiranno senza troppi sforzi, ma con la quieta consapevolezza di amare ed essere sicuramente ricambiati.

Single, in molti avrete voglia di romanticismo, pertanto potreste veder fiorire sicuramente amori nuovi e magari inaspettati: non lasciatevi sfuggire nessuna occasione, anche perché le previsioni del giorno sono pronte a scommettere su un vostro imminente successo amoroso. Nel lavoro, Giove in sestile al vostro Sole aiuterà ad organizzare al meglio i vostri impegni più duri. Sarete abbastanza lucidi da programmare tutto a puntino ed infine raggiungere i risultati tanto attesi.

Scorpione - Il prossimo venerdì sarà discretamente in linea con le attese ed anche sufficientemente buono per voi Scorpione. In generale, quel vostro ultimo progetto potrebbe risultare molto convincente e facile a realizzarsi: sarà importante cercare di portarlo a termine, se non immediatamente almeno in tempi brevi. In amore, se vi concentrerete sul traguardo da raggiungere tutto procederà nel modo giusto. Mercurio in sestile a Nettuno vi preparerà il terreno fertile sul quale poter seminare sogni o desideri: preparatevi a donare tanto affetto e senza alcun limite alla persona amata. Single, a più di qualcuno di voi sarà data la possibilità di scegliere tra le tante cose messe in programma alla giornata. Diciamo che potrete fare ciò che avete sempre rimandato, senza blocchi o barriere di alcun genere. Nel lavoro, se la giornata si dovesse accompagnare a qualche ritardo o fastidio di vario genere, non lasciatevi prendere dall'irritazione, ok? La suscettibilità non vi aiuterà di sicuro a rimettere in marcia le situazioni in stallo, quindi stare calmi e risolvete il tutto senza perdere la pazienza.

Sagittario ’top del giorno’ - In arrivo una splendida giornata, altamente positiva ed altrettanto propositiva per la maggior parte di voi Sagittario. Una moderata attività fisica potrebbe sciogliere tensioni o alleviare stress, pertanto perché non farci un 'pensierino'? In amore invece, grazie a un cielo piuttosto generoso lascerete che la fantasia vi prenda la mano per escogitare qualcosa che vivacizzi il rapporto di coppia. Vi distinguerete per brio ed esuberanza, il vostro entusiasmo e la vostra positività coinvolgeranno il vostro lui o la vostra lei in tutti quei progetti che avrete in mente da un pezzo. Single, la Luna in Pesci parzialmente positiva vi parlerà di socialità, voglia di stare in compagnia oppure di nuove conoscenze: in arrivo probabilmente gente nuova in grado di aumentare la cerchia delle amicizie. La certezza matematica su quanto appena detto purtroppo non l'abbiamo: dipenderà molto dal tipo di rapporti che sarete in grado di instaurare, perché le faccende amore non sempre vanno nella direzione sperata. Nel lavoro intanto, nessuno riuscirà a prendervi in fallo. In questo momento sarete straordinariamente responsabili ed inattaccabili. Astri complici aiuteranno a concentrarvi in modo da poter agire con grinta e prontezza.

Astrologia del giorno 11 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - La parte della settimana sotto analisi annuncia un venerdì da vivere in grande stile. La positività e la fortuna saranno all'ordine del giorno, quindi il periodo si prevede senza ombre, tutto calore, passione e socievolezza. Le predizioni di venerdì pertanto, parlando in merito all'amore, annunciano un periodo molto proficuo per la risoluzione di problematiche di vario tipo. Diciamo che sarà una giornata salutare dove riderete molto, cosa che farà bene al vostro corpo nonché soprattutto allo spirito! La sintonia con la persona del cuore raggiungerà l'apice: trascorrerete un'ottima giornata insieme alla persona che avete accanto. Single, sarete così gioiosi che saprete rallegrare chi non dovesse essere del vostro stesso umore, Senz'altro il vostro entusiasmo sarà contagioso e tutti vorranno entrare 'nelle vostre grazie'. Nel lavoro infine, concentratevi sul traguardo da raggiungere, ok? Tutto o quasi procederà nel modo giusto con Giove pronto a preparare il terreno su cui seminare e raccogliere successivamente i frutti sperati.

Acquario - La giornata di venerdì sarà quasi tutta sotto i flussi poco positivi di astri contrari al segno. Per tentare di superare indenni il periodo si invita ad essere più convincenti e meno curiosi. In pratica la possibilità di complicare una situazione già poco felice sarà abbastanza realistica. La presa di coscienza degli errori commessi in passato vi consentirà però di procedere in modo discreto ed abbastanza sicuro. In campo sentimentale, non riscontrerete la sintonia sperata con il partner e vi renderete protagonisti di capricci che non verranno assecondati. Datevi una calmata e cercate di rilassarvi, magari iscrivendovi ad un corso di yoga, così facendo vedrete che ritroverete la serenità persa. Single, il vostro cattivo umore avrà un'influenza negativa sulle relazioni interpersonali, ma non vi saranno tuttavia discussioni o grossi problemi. Avrete bisogno di silenzio per dedicare questa giornata alla riflessione: declinate gli inviti con il sorriso, non siate scortesi e concedetevi una pausa da tutti. Nel lavoro invece, qualcuno dei vostri colleghi vi contrasterà e potrà portare una certa irrequietezza. Se qualcosa non andrà come previsto, non drammatizzate e non scaricate il nervosismo su chi non ha colpe.

Pesci - Una giornata perfetta in ogni situazione grazie al buon supporto della Luna nel segno, nel frangente in ottimo sestile al Pianeta Plutone in Capricorno. In generale, qualche malelingua potrebbe sparlare alle vostre spalle: fareste bene a dare meno confidenza a chi non ne merita e fare ciò che dovete senza distrarvi. Secondo l'oroscopo del giorno 11 ottobre intanto, riguardo l'amore, se siete già in coppia le stelle vi consigliano di dedicare questa giornata, se non tutta, almeno per gran parte di essa al vostro partner. Cercate idee carine, seppur semplici per sorprendere chi amate in modo da ravvivare soprattutto quei rapporti di coppia un po' spenti dalla solita routine o dallo scorrere degli anni. Se single invece, sicuramente ci saranno nuove conquiste da fare, prossimamente in arrivo per molti di voi. Grazie a Mercurio in trigono al vostro Nettuno saranno favorite le frequentazioni a sfondo sentimentale: approfitterete? Nel lavoro, per chiudere, è giunta l'ora di far decollare un progetto ambizioso con decisione e lungimiranza e quindi guardare al futuro con un sorriso.