Lunedì 21 ottobre 2019 troviamo il Nodo Lunare e la Luna stazionare in Cancro mentre Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno rimarranno nel domicilio del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro e Nettuno stabile in Pesci.

Sul podio

1° posto Scorpione: eclettici. Orientati su più fronti riusciranno, con ogni probabilità, a ricavarne copiose gratificazioni, sia in ambito economico che morale.

Nel tardo pomeriggio si respirerà un clima affettuoso in coppia.

2° posto Pesci: galanti. Differentemente dall'apatia nelle faccende di cuore dimostrata nell'ultimo periodo, ecco che i nati Pesci in questo lunedì potrebbero rispolverare il loro fare galante.

3° posto Cancro: romantici. La vena romantica dei nativi in questo primo giorno della settimana sarà, con tutta probabilità, a livelli record e le problematiche lavorative, almeno per 24 ore, passeranno doverosamente in secondo piano.

I mezzani

4° posto Bilancia: mondani. Lunedì in cui i nati del segno avranno, con tutta probabilità, voglia di divertirsi e, come conseguenza, organizzeranno una scanzonata serata assieme agli amici di sempre.

5° posto Sagittario: shopping. In questa giornata i nati Sagittario vorranno concedersi totalmente allo shopping per se stessi e per gli affetti più cari. Farebbero bene a non eccedere, però, nelle spese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

6° posto Capricorno: incontentabili. Oggi i nati del segno potrebbero assumere un atteggiamento capriccioso nel focolare domestico facendo storcere il naso al partner, che probabilmente farà loro una ramanzina.

7° posto Vergine: spossati. Scarno il bottino di energie fornito dai Pianeti quest'oggi per i nativi che, di conseguenza, potrebbero divenire svogliati durante lo svolgimento delle attività pratiche.

8° posto Leone: urgenze. Lunedì dove i nati Leone saranno, con tutta probabilità, chiamati ad adempiere svariate incombenze pratiche che, ostinatamente, riusciranno a portare tutte a compimento entro le 24 ore.

9° posto Gemelli: poco lucidi. La dissonanze di Mercurio e Venere tenderà ad appannare idee ed intenti dei nati Gemelli 'costringendoli' ad una fastidiosa confusione. Farebbero bene a prendersi un giorno di ferie, ove possibile.

Ultime posizioni

10° posto Toro: stressati. Le asperità astrali in onda oggi potrebbero stressare oltremodo i nativi che avranno probabilmente voglia soltanto di staccare la spina nel proprio focolare domestico.

11° posto Ariete: litigiosi. I nativi durante la giornata odierna potrebbero, a causa delle copiose dissonanze planetarie, assumere un atteggiamento nervoso ed incline ai litigi, specialmente in coppia.

12° posto Acquario: finanze da revisionare. Il settore economico dei nativi andrebbe revisionato minuziosamente dove le spese sostenute durante l'ultimo periodo. Amore in secondo piano.