Nell'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale, Luna in Cancro, Leone, Vergine e poi in Bilancia, proietta i suoi raggi argentei, diffondendo delle emozioni uniche in grado di rendere le relazioni a due speciali. La presenza di Plutone in Capricorno rielabora gli affetti, facendo salire a galla le emozioni passate per rielaborarle e aprirsi a un futuro più promettente per l'amore. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo settimanale

Ariete: mercoledì e giovedì l'astro d'argento assumerà una posizione benefica per i sentimenti e più sicuri di voi elargirete affetto in coppia e lo farete con una nuova consapevolezza. Sarete però molto intolleranti alle critiche, non accettando commenti ad parte del partner.

Toro: molto alla ricerca di nuove sensazioni, in particolare giovedì e venerdì potreste essere eccessivamente pignoli a causa di un influsso del satellite notturno che dalla Vergine, influirà sulle sensazioni facendole divenire scettiche e troppo riflessive.

Gemelli: alcuni transiti planetari favorevoli a fine settimana scacceranno via le tensioni di un Giove in opposizione, elargendo una certa prudenza nel vivere i sentimenti in coppia. Molto osservatori e curiosi, quasi passerete al setaccio i sentimenti del partner, utilizzando una carica intellettiva molto elevata.

Cancro: Luna nel segno già da lunedì aprirà una settimana molto proficua per gli affetti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Desidererete rifugiarvi nel "nido d'amore" allestito in casa, beneficiando di splendidi momenti a due. Attenzione solo alla giornata di domenica che potrebbe vedere una Luna in quadratura un po' nervosa.

Leone: a metà settimana gli influssi lunari saranno portentosi e l'astro d'argento nel segno elargirà delle sensazioni speciali tutte da condividere in due. Generosi con il partner ma anche molto vanitosi, vorrete essere adulati poiché in cerca di conferme.

Vergine: a fine settimana Luna entrerà nel segno ed eviterete di entrare in contatto con le emozioni, seguendo una scia razionale e molto pratica che sprigionerà a volte scetticismo nei confronti del partner. La vicinanza di Marte cercherà di mitigare il tutto, garantendo nuovi stimoli sensuali.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se da un lato Luna entrando nel segno nel weekend garantirà un modo di amare estroso e raffinato, dall'altro si congiungerà a Marte e creerà un atteggiamento molto critico nei confronti del partner.

Attenzione a non essere troppo impulsivi, prendendo delle decisioni in modo precipitoso.

Scorpione: Sole entrerà nel segno giovedì e illuminerà i cuori, riscaldando i sentimenti e sprigionando nuova energia vitale, tutta da investire nell'amore di coppia per progredire. Affettuosi e socievoli, sentirete il bisogno di esprimere al meglio le emozioni che provate.

Sagittario: puntate tutto sull'influenza sensibile di Luna in Leone che a metà settimana incrocerà le sue energie con Giove fortunato.

Ottimisti e di buonumore, investirete grandi ideali per concretizzare i sogni amorosi. Attenzione solo a una Luna un po' troppo pignola nella giornata di venerdì.

Capricorno: la settimana inizierà in modo pesante a causa di un'opposizione lunare con Plutone e Saturno che rielaboreranno il vissuto emotivo, sprigionando vere e proprie tempeste di sensazioni. Alcune frustrazioni potrebbero salire a galla, quindi cercate di riviverle con consapevolezza per progredire.

Acquario: in particolare il fine settimana sarà fortunato per i sentimenti poiché vedrà una Luna favorevole dal domicilio astrologico della Bilancia. L'amore diventerà più coinvolgente e sensibile, riscoprendo una nuova dimensione che scarterà le indecisioni e le fragilità.

Pesci: la settimana partirà alla grande dato che Venere, Mercurio e Luna saranno dalla vostra e insieme a Nettuno creeranno un'atmosfera sognatrice e romantica. Attenzione solo al fine settimana, gli affetti potrebbero diventare ansiosi e le sensazioni inibite.