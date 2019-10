Venerdì 25 ottobre troviamo la Luna stazionare in Vergine mentre Marte sarà sui gradi della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Mercurio, Venere ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare proseguirà il suo moto in Cancro. Favorevoli le previsioni per Leone e Scorpione, meno rosee per Capricorno e Toro.

Sul podio

1° posto Leone: finanze 'top'. Il settore finanziario dei nati Leone in questo venerdì andrà, con ogni probabilità, a gonfie vele ed i nativi potranno permettersi un acquisto, probabilmente per la casa, che desideravano da tempo.

2° posto Scorpione: flirt. Le nuove conoscenze che i nativi di questo segno faranno nelle 24 ore potrebbero divenire degli splendidi flirt di fine ottobre, colmi di affettuosità ed anche di passionalità.

3° posto Cancro: serenità amorosa. Nel focolare domestico si respirerà un clima, con tutta probabilità, sereno ed estremamente affettuoso grazie ai favorevoli influssi nel loro Elemento.

I mezzani

4° posto Sagittario: relax. Dopo le scorse giornate risultate piuttosto faticose, ecco che i nativi oggi potrebbero optare per ampi spazi di relax che serviranno a ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

5° posto Acquario: silenziosi. Venerdì in cui i nativi decideranno probabilmente di assumere un atteggiamento taciturno invece di esternare apertamente il loro malcontento.

6° posto Gemelli: perplessi. Un amico si comporterà in maniera ambigua suscitando, con tutta probabilità, le perplessità dei nati Gemelli che, impulsivamente, chiederanno lumi sull'accaduto.

7° posto Pesci: voltagabbana. Cambieranno opinione più volte durante la giornata e il loro fare da voltagabbana farà, con tutta probabilità, storcere il naso a qualche collega.

8° posto Vergine: affaccendati. La moltitudine di faccende pratiche da sbrigare in giornata terrà probabilmente impegnati i nati Vergine senza lasciar loro spazio per altro. Arriveranno a sera esausti ma soddisfatti.

9° posto Ariete: impulsivi. Tenere a freno la lingua sarà, con tutta probabilità, un'ardua impresa per i nati Ariete quest'oggi. Assumere un atteggiamento il meno sfacciato possibile sarebbe un'ottima idea per evitare gaffe.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: incontentabili. Una delle loro peculiarità, l'esser capricciosi, potrebbe emergere prepotentemente in questa giornata di fine ottobre spazientendo il partner a più riprese.

11° posto Toro: poco lucidi. I Luminari nel Cielo si scontrano ed i nativi potrebbero pagarne lo scotto con un appannamento della concentrazione e fluidità di pensiero.

12° posto Bilancia: gelidi.

Il clima di coppia potrebbe non essere dei più concilianti, anzi. Per ovviare all'inconveniente potrebbero fare loro il primo passo 'sotterrando l'ascia di guerra'.