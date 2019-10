L'arco settimanale che va da lunedì 21 a domenica 27 ottobre le posizioni astrali cambieranno soltanto in parte. Il Sole si sposterà nella costellazione dello Scorpione unendosi a Mercurio e Venere, mentre Marte permarrà nella costellazione della Bilancia, rendendola estremamente irritabile. Il Capricorno avrà nei suoi gradi ancora Plutone e Saturno, mentre Nettuno rimarrà in Pesci e Urano nel Toro. Favoriti in amore i segni di acqua.

A seguire, le previsioni astrologiche della settimana, per ogni segno dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete molto più attenti, sotto molti aspetti. Ci saranno meno colpi di testa e più riflessione, che riguardi il lavoro oppure la propria salute. Weekend all'insegna dell'aria aperta e dello sport, ma anche di shopping e divertimenti.

Toro: qualche piccolo ostacolo sul fronte lavorativo sarà peggiorato dalla vostra inclinazione a distrarvi con alcuni pensieri di stampo sentimentale.

Occorrerà essere più concentrati e determinati, in modo da vedere i risultati del vostro lavoro entro la fine della settimana.

Gemelli: gli inizi della settimana pieni di lavoro saranno presto soppiantati da giorni di relax e di distensione. Il weekend potrebbe essere molto impegnativo, ma non mancheranno serate fra amici o con il partner per smaltire lo stress.

Cancro: seducenti e passionali, questa settimana farete faville con il partner, ma anche gli altri aspetti avranno dei benefici, che si tratti del lavoro o della salute.

In miglioramento anche i rapporti con i colleghi e con chi ultimamente vi ha fatto arrabbiare.

Leone: avrete delle problematiche prevalentemente a carattere economico, e sebbene stiate lavorando come al solito, avrete necessità di fare attenzione ai vostri acquisti. Un aumento di stress vi renderà più nervosi.

Vergine: sarà molto dura affrontare determinati progetti lavorativi e determinati affari, ma avrete tutte le carte in regola per poter fare del vostro meglio. Meglio le serate, anche con del nervosismo riuscirete comunque ad esporvi di più al partner.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la prima parte della settimana sarà caratterizzata da un forte equilibrio, mentre la seconda da stress e irritabilità. Potreste avere delle ripercussioni deleterie sul lavoro, perciò sarà opportuno concedervi del relax nel fine settimana.

Scorpione: l'aspetto erotico sarà il punto cardine di questa settimana, con tanta passionalità nei confronti del partner. Poco sentimentalismo si affaccerà alla vostra finestra, ma l'intesa sarà invidiabile.

Sagittario: sarà un periodo di grande intesa con la famiglia, ma anche di problemi che attendono di essere risolti. Gli affetti quindi saranno in primo piano, ma non mancherà di certo tanta celerità sul posto di lavoro e molta energia da far emergere.

Capricorno: ci sarà un calo delle energie, ma soprattutto della vostra voglia di competitività. Al momento, non sarete molto interessati alle faccende puramente lavorative, ma molto di più sul riposo e su vari divertimenti serali.

Acquario: ci saranno problemi da risolvere, qualcosa che dovrete assolutamente fare, ma vi mancherà la volontà di metterla in atto. Umore leggermente in ribasso, vi serviranno molte serate spese in compagnia di amici e parenti per rimettervi in sesto.

Pesci: ci saranno novità sul fronte sentimentale, qualche incontro e qualche decisione che la cambierà più o meno drasticamente. Poco tempo per il lavoro, ma darete comunque il massimo per soddisfare qualche esigenza e qualche capriccio.