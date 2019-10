Durante la giornata di sabato 19 ottobre, la Luna nel segno del Toro, farà vivere ai nativi del segno dei dolci momenti in amore, ma al lavoro potreste avere un diavolo per capello, mentre Vergine farebbe meglio a non farsi prendere dal panico e lavorare con la mente serena. Gli influssi di Venere e Mercurio porteranno i nativi Capricorno ad essere particolarmente creativi, mentre Sagittario saprà gestire alla grande gli ostacoli che si presenteranno al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 19 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 19 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: Marte in opposizione al segno della Bilancia, vi renderà piuttosto assillanti, soprattutto verso una persona in particolare. Fareste meglio a non mettere a disagio la gente. Il vostro capo potrebbe essere troppo esigente con voi e magari siete stressati. In ambito sentimentale, se avete chiuso di recente una relazione di coppia, dovrete cercare di capire cosa fare, mentre le coppie di lunga data saranno alla ricerca di conferme.

Amicizie solide e grandi prospettive per i single, grazie al loro ottimismo. Voto - 7

Toro: avete acquisito molta più sicurezza verso voi stessi, complice la Luna nel vostro segno. Ciò vi permetterà di aprirvi al vostro partner, che apprezzerà i vostri sforzi, aumentando l'intesa di coppia. Attenti a non esagerare, in quanto qualcuno potrebbe rimanere stupito in senso negativo. I single saranno più affascinanti e comunicativi del solito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In ambito lavorativo avrete un diavolo per capello, e portare a termine le vostre mansioni sarà più difficile del solito. Voto - 7

Gemelli: Giove in opposizione al segno del Sagittario, farà in modo che la vostra situazione sentimentale andrà a gonfie vele durante la giornata di sabato. Ci saranno momenti bollenti e intese sfavillanti con la persona amata. I cuori solitari saranno pronti a stringere nuove amicizie, a socializzare con persone nuove.

Lavorare con altre persone in questa giornata potrebbe esservi di stimolo per la vostra fantasia, ma anche essere di aiuto agli altri, se sono carenti in questo senso. Voto - 8,5

Cancro: Saturno in opposizione al segno del Capricorno, vi farà evitare sempre le persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda. In questo modo riuscirete a concentrarvi di più solo su ciò che conta veramente, arrivando a migliorare i vostri risultati.

In amore attraverserete una fase di transizione. Ciò nonostante non rinunciate a quei momenti dove potete dare alla vostra anima gemella la vostra parte migliore. I single andranno fino in fondo con una conoscenza, ma non è detto che ne saranno entusiasti. Voto - 7,5

Leone: Se credete che tutto possa diventare vostro, vi sbagliate poiché il vostro portamonete non contiene così tanto denaro. Vi converrà rimandare eventuali impegni importanti e riposare più a lungo.

Ciò nonostante tutto ciò non significa che sarà una giornata pessima al contrario. Sul posto di lavoro sarete particolarmente energici, mentre in amore si aprirà un periodo roseo che favorirà soprattutto il dialogo con il partner. I single potrebbero continuare la loro ricerca dell'amore, ma potrebbero anche approfondire un legame già interessante. Voto - 7,5

Vergine: Venere transiterà sul vostro segno, e potrebbe crearvi qualche grattacapo in amore. Anche se c'è qualcosa che non va, cercate di non entrare nel panico. Nonostante molti single non avranno voglia di legami, tuttavia non resisteranno al richiamo dell’eros. In ambito lavorativo, farete progressi e preparerete il terreno per i prossimi progetti, anche se forse dovrete fare qualche sacrificio di tempo o di denaro. Voto - 6,5

Bilancia: Il Sole stazionerà sul vostro segno, ciò significa che potreste essere tentati di intromettervi un po’ nella vita amorosa di una persona che conoscete, ciò nonostante cercate di non prenderci troppo la mano. I single che vogliono trovare l’anima gemella saranno accontentati. In arrivo flirt ammiccanti e intrighi amorosi segreti. Per quanto riguarda il lavoro, sarete alla ricerca di una collaborazione con i colleghi, ma non sarà facile trovare qualcuno con cui andare d'accordo. Voto - 7

Scorpione: fareste meglio ad essere più concentrati per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, complice la Luna in Scorpione che influenzerà i nativi del segno. Potrebbe esserci qualche contrattempo, tuttavia, riuscirete a superarlo senza troppe difficoltà. Nuovi incontri per i cuori solitari che godranno di atmosfere molto suggestive e galanti. In ambito lavorativo, la giornata inizia con il piede giusto, offrendo ottime opportunità e tante soddisfazioni. Voto - 7,5

Sagittario: Il vostro temperamento mostrerà oggi il suo lato forte e temerario per mettere la parola fine a un progetto lavorativo piuttosto complesso. Sarete fieri di voi stessi, ma soprattutto anche il vostro capo sarà soddisfatto dei vostri progressi. In amore riceverete una piccola sorpresa, ma non sarete in grado di gestirla al meglio, mentre i single devono ridimensionare le frequentazioni che hanno poco da offrire. Voto - 7,5

Capricorno: non sempre potete decidere voi quando sia il momento opportuno per affrontare determinati discorsi. Piuttosto fareste meglio ad essere più positivi e comprensivi nei confronti di chi vi sta attorno. Nonostante i single potrebbero aver subito una delusione, non perderanno la speranza. Al lavoro gli influssi di Venere e Mercurio vi porteranno ad essere creativi, e trovare l'idea giusta e portarla al successo sarà più semplice per voi. Voto - 8

Acquario: sarà un periodo eccellente per quanto riguarda l'ambito sentimentale, complice la Luna in Bilancia. Trascorrerete una giornata tranquilla con la dolce metà, in grande sintonia. Avrete una gran voglia di progettare il domani senza inutili discussioni. I single potrebbero stabilire un ottimo affiatamento di coppia, ma dovranno evitare di essere pigri. Novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Ci sarà un cambio di programma di cui però ne sarete entusiasta, lavorando con più serenità. Voto - 9

Pesci: Mercurio in trigono, vi aiuterà a svolgere gli incarichi più pesanti. Sicuramente non sarà facile, e alla fine sarete stanchi, ma fieri del vostro lavoro. In amore sarete intriganti, ma non date nulla per scontato se non volete rovinare tutto. Apritevi al dialogo se necessario. I single potranno incontrare persone molto passionali e provare una forte attrazione. Voto - 8