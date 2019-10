Sabato 12 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Plutone e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione, nel frattempo il Sole e Marte saranno sull'orbita della Bilancia. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro.

Amore 'top' per Ariete

Ariete: amore 'top'. Il Sole sarà dissonante è vero ma i nati Ariete potranno contare sui favori Astrali per quanto riguarda le faccende di cuore dove, con ogni probabilità, la giornata sarà divisa tra affettuosità e passionalità.

Toro: attriti lavorativi. Qualche divergenza con un capo o un collega sarà più che probabile in questo primo giorno del weekend nativo. Sarà bene che sfoderino tutta la diplomazia di cui dispongono per evitare una sonora ramanzina.

Gemelli: piccole cose. Sebbene la giornata non sarà foriera di sorprese degne di nota, i nati Gemelli potranno ugualmente godere delle piccole cose legate alla quotidianità, grazie al favorevole influsso del Sole.

Cancro: prole. Il focus odierno sarà, con tutta probabilità, orientato sull'educazione dei loro figli per la quale sarà doveroso un confronto col partner dove decidere, di comune accordo, le regole da mettere in atto.

Progetti a gonfie vele per Leone

Leone: progetti 'top'. Chi tra i nativi non si è risparmiato in ambito professionale dal periodo estivo ad oggi potrà probabilmente godere di una favorevole accelerata dei progetti lavorativi in essere.

Vergine: stressati. Le numerose urgenze da ultimare durante questo sabato potrebbero alzare i livelli di stress dei nati Vergine che, come sfogo, sceglieranno lunghe passeggiate o palestra. Amore in stand-by.

Bilancia: novità professionali. Nella scala gerarchica dell'ambiente professionale dei nativi qualche punto di riferimento potrebbe improvvisamente mutare gettando nel panico molti colleghi ma non loro, che saranno dotati di un grande spirito d'adattamento.

Scorpione: amore 'flop'. I litigi in coppia saranno difficilmente evitabili in questo sabato d'ottobre. Per 'scamparla' dovranno preferire uscite amicali o gettarsi a capofitto nel lavoro.

Pesci nullafacente

Sagittario: poco lucidi. Il Sole e Mercurio, due dissonanze a braccetto, tenderanno probabilmente ad appannare la fluidità di pensiero dei nati Sagittario che, come conseguenza, sarebbe meglio che optino per un giorno di ferie, ove possibile.

Capricorno: hobby. Nuovo o vecchio che sia oggi i nativi potrebbero decidere di dedicarsi ad un hobby che li aiuterà in quattro e quattr'otto a ricaricare le batterie fisiche ed emotive.

Acquario: spese extra. Un'uscita non preventivata potrebbe mettere in allarme i nativi che, con ogni probabilità, decideranno di revisionare minuziosamente il loro settore economico.

Pesci: nullafacenti. Non avranno granché voglia di fare e comunicare quest'oggi i nati Pesci.

Il loro mood letargico potrebbe far spazientire l'amato bene che reclamerà invano la loro attenzione.