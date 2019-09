Ad ottobre 2019 troveremo Mercurio, il Sole e Venere viaggeranno dalla Bilancia allo Scorpione mentre Marte passerà dal segno della Vergine a quello della Bilancia. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove in Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro mentre Nettuno continuerà il suo moto in Pesci.

Lavoro

Sul fronte professionale il mese di ottobre per i nati Capricorno si rivelerà, con ogni probabilità, ricco di gratifiche sia morali che economiche.

A beneficiare maggiormente di questi splendidi influssi saranno i lavoratori autonomi che potranno godere di una spiccata creatività amplificata dal moto diretto di Saturno nel loro segno. Estro si, ma anche un copioso bottino energetico che li proietterà su più fronti professionali contemporaneamente. C'è da dire, però, che Urano retrogrado nel loro Elemento potrebbe non guardare di buon occhio questa polivalenza lavorativa suggerendo ai nati del segno il motto "Pochi ma buoni".

Dunque, sarà bene evitare come la peste bubbonica qualsiasi dispersione di energie prediligendo proiettarsi su uno o due fronti professionali già collaudati. Meno rosee le previsioni astrali del mese per chi opera alle dipendenze altrui perchè qualche asperità con i colleghi nell'ambiente di lavoro sarà da mettere in conto. Il pomo della discordia potrebbe nascere per quella promozione agognata da molti ma affidata proprio ai nati Capricorno nel mese scorso o agli inizi di ottobre.

I nativi in cerca d'occupazione farebbero bene a porre la loro candidatura nella prima quindicina del mese dove il loro cv potrebbe essere preso in seria considerazione. Giorni fortunati: 1, 9, 11, 14 e 31.

Amore

In questo decimo mese dell'anno le faccende di cuore non saranno la priorità per i nati Capricorno e, a causa di questa trascuratezza unita alla dissonanza dei Luminari e della Vergine, potrebbero dover far fronte a qualche momento di sconforto dove anche la comunicazione in coppia sarà in difficoltà.

Ad essere maggiormente 'colpiti' da tali asperità saranno i nativi che vivono una relazione amorosa perchè, d'un tratto, pagheranno probabilmente lo scotto della loro predilezione professionale anche in maniera drastica da parte dell'amato bene. Probabili ultimatum del partner 'O me o il lavoro' che renderanno perplessi i nativi in quanto il loro stacanovismo, ancor di più se orientato per il benessere economico della coppia in essere, fa parte della loro innata indole.

Anche la comunicazione tra le parti potrebbe difettare rendendo i rapporti, in alcuni casi, gelidi ed in altri, ancora più estremi, il legame potrebbe rompersi celermente e non in maniera indolore. Dunque sarà doveroso porgere le dovute attenzioni all'amato bene prevenendo saggiamente tali conseguenze.