L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre prevede nuove conoscenze per i Cancro, mentre il Leone potrebbe ricevere una notizia inaspettata.

Scopriamo ora nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi è single da tempo potrebbe aver voglia di intraprendere una nuova relazione. Attenzione a iniziare storie senza futuro che potrebbero crearvi solo problematiche.

Economicamente potreste dover fare i conti con qualche spesa più in casa.

Toro: ottimo momento per fare nuovi incontri e per decidere se è il caso di continuare una relazione o meno. In ambito professionale potreste optare per un cambiamento, specialmente per chi ha una professione di una certa importanza. Ci sono alcune cose che avete tralasciato, ma che adesso dovrete per forza affrontare.

Gemelli: nella settimana dal 18 al 24 novembre saranno favorite le nuove storie d'amore.

Riuscirete ad essere maggiormente intraprendenti in ambito lavorativo. Chi ha un'attività legata al commercio, potrebbe provare a fare dei passi avanti.

Cancro: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero decidere di chiudere un rapporto diventato ormai pesante. Se vi piace qualcuno da tempo, ci sarà l'occasione opportuna per farsi avanti. Attenzione a non riempirvi troppo la giornata d'impegni, potreste accusare un forte stress.

Leone: in queste giornate potrebbe arrivare una notizia assolutamente inattesa. Potrebbe ritornare una persona del vostro passato per una seconda possibilità, ma sarete indecisi sul da farsi. Economicamente al momento non siete del tutto indipendenti o potreste fare un lavoro che non vi soddisfa.

Vergine: chi ha vissuto una separazione in questo periodo potrebbe essersi chiuso in sé stesso. Ci saranno delle prove da superare nei prossimi mesi. In questa settimana dal 18 al 24 novembre avrete bisogno di concedervi un periodo di relax.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: bisognerà utilizzare parecchia prudenza in ambito familiare. Al lavoro dovrete stare attenti di mettervi contro persone che contano. Per portare avanti nuovi progetti sarà meglio attendere. Cercate di curare bene l'alimentazione.

Scorpione: le coppie che sono state in crisi ultimamente, potrebbero mettere in discussione il proprio rapporto. Nel weekend sarà possibile programmare un nuovo viaggio.

Sul lavoro ci sarà qualche tensione, ma attenzione a non scaricare il vostro nervosismo sul lavoro.

Sagittario: il vostro partner potrebbe essere rimasto deluso da un vostro comportamento recente. Chi ha vissuto una crisi potrà riuscire a rimediare in questa settimana dal 18 al 24 novembre. Marte sarà favore e potrete risolvere qualche piccolo problema di salute.

Capricorno: dovrete cercare di essere maggiormente tolleranti.

Riuscirete così ad avere delle giornate migliori. In ambito professionale ci sarà occasione di portare avanti le vostre iniziative senza alcun timore.

Acquario: Giove a vostro favore vi porterà ad essere maggiormente affabili. Sul lavoro potreste aver affrontato alcune polemiche e non vi sentite pienamente liberi d'agire. Potrebbe non essere facile mantenere la calma. In amore ritroverete una certa serenità.

Pesci: la settimana dal 18 al 24 novembre sarà favorevole per far sprigionare tutto il vostro lato romantico. In ambito economico la situazione potrebbe non essere del tutto favorevole e sarà necessario utilizzare tutte le vostre energie per trovare una soluzione.