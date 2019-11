L'Oroscopo del 12 novembre è pronto a svelare la situazione astrologica di ciascun simbolo zodiacale: se l'Ariete dovrà fare molta attenzione a certe persone, il Cancro potrebbe discutere con il partner mentre lo Scorpione avrà le idee chiare. Ci saranno tante faccende e questioni da affrontare per molti: in seguito le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni.

L'oroscopo per Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata dovete essere più attenti con le persone che vi circondano.

Se vi chiedono di uscire potreste accettare senza pensarci e finire per dare false illusioni o speranze. Questa prima parte del mese è stata priva di grinta e di propositi, ma è solamente un calo di energia. Avete voglia di voltare pagina.

Toro – In questi giorni le vostre opinioni sono davvero troppo esagerate e non rispettate quelle degli altri. Tentate di moderarvi, soprattutto sul lavoro c’è bisogno di fare squadra.

In amore ancora avete qualche problema emotivo e pochissima voglia di impegnarvi per risolvere ciò che non funziona.

Gemelli – Fino alla fine del mese preparatevi ad avere discussioni in casa. Il partner oppure i figli pretendono di limitare il vostro raggio d’azione, magari dicendovi cosa fare e come farlo. Se avete bisogno di riposo, concedetevelo. Un viaggio sarebbe l’ideale ma non dimenticate di prenotare.

Previsioni del giorno: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se il vostro cuore non è disposto a fare sconti alla persona che amate, questa giornata vi vedrà litigare. Le vostre idee non coincidono con quelle dell'altro, prima di esprimervi dovreste contare fino a dieci. I single potrebbero perdere la testa per una persona dal carattere complicato.

Leone – In questo martedì potreste sentirvi liberi di fare quello che volete.

Le vostre idee potrebbero essere interessanti. Non dovete giustificarvi sempre, non è colpa vostra se avete una mente sveglia che vi agevola nella carriera. Cercate di moderare le battute troppe acide: fatevi rispettare e siate ironici, ma senza offendere pesantemente.

Vergine – Vi aspetta una giornata positiva per la professione e per il denaro. Siete decisamente in una fase di ripresa e cominciate ad avvertire cambi d’atmosfera: alcuni vedranno i primi risultati sin da subito, altri dovranno aspettare un po'. Avete la certezza che gli affari iniziano a girare per il verso giusto. Capricci in amore, siate più disponibili verso il partner.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In amore vi aspettano alti e bassi eppure il vostro rapporto di coppia viaggia verso mete importanti. In campo lavorativo la vostra energia potrebbe servire da incentivo a tutti coloro che vi sono attorno e che da soli non avrebbero chance per riuscire a raggiungere i propri progetti.

Scorpione – In questa giornata avere le idee chiare potrebbe agevolarvi ad essere più lineari.

Non sempre si può avere tutto dalla vita. Quando ci si trova in difficoltà bisogna reagire, stringere i denti e cercare qualcuno che vi consigli e vi faccia ragionare sulle cose. Sul lavoro non perdete la pazienza: anche se ci sono ostilità e tensioni, sono solo piccoli incidenti di percorso.

Sagittario – In questo martedì potreste ricevere molte occasioni per dare una svolta positiva alla vostra vita familiare e sociale. Le vostre decisioni saranno l’ago della bilancia. Con una buona decisione presa, potrete assecondare le novità favorevoli ed evitare le polemiche.

La giornata per Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questa giornata ha una splendida ripartenza: sarete brillanti, socievoli e conquisterete la simpatia di tutti. In serata, però, potrebbero esserci tensioni in famiglia e momenti poco piacevoli nelle amicizie o in altri ambienti che frequentate. Occhio a non compiere passi falsi.

Acquario – In questa giornata siate consapevoli di voi stessi e cercate di capire fin dove vi potete spingere. Non siate troppo presuntuosi a voler dimostrare a tutti i costi le vostre capacità. In amore proverete intense emozioni e vi lascerete andare a gesti grandiosi che riscalderanno il cuore del partner.

Pesci – Avrete a che fare con delle ottime occasioni. Potreste aumentare le entrate o magari trovare un lavoro più remunerativo. Sarà un martedì favorevole, ma ovviamente non dovrà mai mancare il vostro impegno. Ci saranno imprevisti e ritardi. Siate generosi e appassionati, potreste rendere felice chiunque, siete un boccone ghiotto e le occasioni non vi mancheranno.