Giovedì 14 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna nel segno dei Gemelli, mentre Mercurio ed il Sole stazioneranno in Scorpione. Giove e Venere permarranno in Sagittario, così come Plutone e Saturno sarà sui gradi del Capricorno ed Urano si troverà nel segno del Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci ed il Nodo Luna transiterà nella settima casa del Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Bilancia, meno rosee invece per Capricorno ed Acquario.

Gemelli stacanovista

Ariete: ripensamenti. Le scelte fatte dai nativi nell'ultimo periodo potrebbero necessitare di un ammodernamento nel corso della giornata, per questo molti Ariete saranno in preda a continui ripensamenti in merito.

Toro: spossati. Marte in angolo dissonante nel segno della Bilancia renderà, con ogni probabilità, i nati del segno privi di energie e, come conseguenza, sprovvisti di voglia di mettersi in gioco sul fronte pratico.

Gemelli: stakanovisti. Questo giovedì i nati Gemelli sembreranno presumibilmente instancabili e inarrestabili sia sul fronte professionale che amoroso e tale stakanovismo sarà ben apprezzato in entrambi gli ambienti.

Cancro: lavoro 'flop'. Nell'ambiente lavorativo qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto ed i nativi potranno 'avvertire' tale pesantezza astrale a causa di Mercurio retrogrado congiunto al Sole, entrambi nel loro Elemento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Shopping per Bilancia

Leone: umore 'top'. La frizzante Luna in Gemelli donerà, con tutta probabilità, brio alla giornata dei nati Leone, che godranno di un ottimo tono umorale. Sul fronte amoroso dovranno, però, ancora fare i conti con qualche incertezza.

Vergine: relax. I nati del segno potrebbero optare per una giornata dedita al relax in modo da godersi gli affetti più cari ed, una volta tanto, lasciare le questioni pratiche fuori dall'uscio di casa.

Bilancia: shopping. La voglia di acquistare un oggetto desiderato da tempo, oggi potrebbe essere irrinunciabile in casa Bilancia. L'unica accortezza che dovrebbero tenere in seria considerazione sarà quella di non spendere più del dovuto, come 'consiglia' il duetto Urano-Saturno.

Scorpione: abbagli. Oggi i nati del segno si sentiranno, con ogni probabilità, sicuri delle loro scelte in ambito lavorativo, specialmente chi tra loro svolge un'attività autonoma, ma la retrogradazione di Mercurio 'suggerirà', invece, una più accurata revisioni delle stesse.

Finanze 'flop' per Acquario

Sagittario: piedi di piombo. Il Sole tra qualche giorno raggiungerà il loro segno ma, per il momento, sarà probabilmente doveroso per i nativi avanzare lentamente nel loro percorso di vita onde evitare accuratamente gli ostacoli che si presenteranno.

Capricorno: distratti. Concentrazione e fluidità di pensiero non saranno propriamente il piatto forte dei nati Capricorno in queste 24 ore, quindi sarà bene che si prendano un giorno di riposo.

Acquario: finanze 'flop'. Il settore economico andrà probabilmente seguito con attenzione a dovere questo giovedì in modo che i nati del segno possano evitare brutte sorprese come un allarmante conto in 'rosso'.

Pesci: diplomatici. Cercheranno, senza riuscirci, di uscire da un'intricata situazione amorosa utilizzando la loro rinomata diplomazia ed il loro probabile 'flop' sarà dovuto alle copiose bugie accampate nei giorni scorsi.