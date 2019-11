L’Oroscopo di lunedì 2 dicembre rivela che tipo di giornata sarà per ciascun segno dello zodiaco.

La settimana riparte tra numerosi impegni. Le festività del Natale si avvicinano a grandi passi e tutto incomincia a farsi più scintillante e luminoso del solito. Nonostante ciò, lo stress dilaga e molti sono sottoposti a una pressione maggiore. Potrebbero esserci dei nuovi incontri per i single del Leone, mentre per la Bilancia si prospetta un lunedì caotico.

Approfondiamo le previsioni su salute, amore e lavoro, in seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo del 2 dicembre 2019: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: sarà una giornata valida per cercare un lavoro o per ottenere una conferma/promozione. In amore c’è un po’ di astio ma niente di irrisolvibile, bisogna solamente imparare a comunicare i propri pensieri ed eventuali disagi. Chi ha subito un torto vorrebbe vendicarsi, ma a volte è meglio porgere l’altra guancia senza perdere tempo. Possibili malanni stagionali in arrivo.

Toro: i pettegolezzi, soprattutto se maligni, non sono graditi.

Coloro che da tempo sono impegnati con una causa o un problema burocratico, devono procedere con estrema cautela. In casa è necessario farsi dare una mano per rimettere a posto eventuali disordini. Attenzione a possibili mal di testa o raffreddori.

Gemelli: coloro che hanno un mestiere sognano di ottenere un aumento della paga oppure una promozione. Per affermare la propria posizione è necessario impegnarsi molto nella vita e questo vale anche per coloro che studiano o gestiscono un’attività in proprio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

I cuori solitari preferiscono restare da soli per il momento.

Cancro: giornata piena di faccende. Qualcuno deve portare al termine, seppur controvoglia, una certa incombenza. La stanchezza si fa sentire già nel primo pomeriggio, per cui è necessario dormire di più. Questa è un’ottima giornata per cominciare una dieta detox ed è anche il momento buono per ottenere validi risultati o effettuare dei piccoli cambiamenti.

Leone: l’oroscopo del 2 dicembre apre le porte ad una settimana curiosa e avventurosa.

A partire da questo lunedì, infatti, i nativi del Leone devono correre avanti e indietro. Non mancano incombenze, richieste e proposte, infine, non sono da escludere nuovi incontri o lunghe chiacchiere in compagnia.

Vergine: la giornata comincia con il piede sbagliato. Chi lavora deve combattere contro dei problemi significativi o un guasto. In amore le cose non sembrano andare bene, è necessario comunicare di più. Attenzione al respingimento di una certa proposta, potreste pentirvene in futuro.

La salute va meglio rispetto alle giornate precedenti nonostante un po’ di stanchezza.

Bilancia: giornata caotica, dedita al lavoro e alle faccende domestiche. Chi ha dei figli o dei nipoti deve fare i conti con dei capricci. L’amore presenta delle distanze da colmare al più presto, altrimenti si rischiano rotture irreparabili. Meglio evitare ogni gelosia. In serata non si escludono dei favori. La salute inizia a traballare.

Scorpione: l’oroscopo del giorno 2 dicembre vi vede indaffarati e al contempo stufi della solita monotonia.

Il lunedì è sempre detestabile oltre che interminabile. Il rientro a scuola o a lavoro dopo un bel weekend di riposo non sempre è ben accetto. Cercate di non mettere il broncio e di portare al termine tutte le incombenze. Martedì si registra un netto miglioramento, anche finanziario.

Sagittario: i soldi spesso sono motivo di preoccupazione e soprattutto causa di disagi e litigi all’interno della famiglia. Specialmente in un periodo delicato come dicembre, c’è maggior necessità di denaro. Nei prossimi giorni arriverà una transazione economica importante che vi permetterà di rifiatare.

Evitate di contrarre debiti e cercate di non sovraccaricarvi di preoccupazioni e lavori.

Capricorno: lunedì molto stressante, soprattutto per chi per lavoro è costretto a fare il pendolare. In questo periodo il maltempo incombe e la voglia di uscire di casa è poca. Ciò spesso finisce per influire negativamente all’interno della vita sentimentale.

Acquario: l’amore c’è ma rischia di perdersi in un mare di polemiche futili. Ultimamente ci sono troppe questioni da affrontare. Il campo finanziario non è certamente migliore, anzi. I soldi non fanno la felicità ma al momento farebbero comodo. Giornata promettente per intraprendere una dieta depurante, specialmente in vista delle festività natalizie.

Pesci: si presenta un’altra settimana carica di faccende e lavoro, ma presto arriverà il Natale e sarà possibile prendere una pausa. A livello mentale c’è una preoccupazione incancellabile mentre a livello fisico qualcosa non va come dovrebbe, in tal caso è meglio farsi visitare da un medico.