L'Oroscopo di domenica 1 dicembre vede l'entrata di Luna in Acquario che garantisce una nuova libertà, utile per vivere le amicizie e gli affetti in modo più indipendente.

Gli orizzonti mentali si ampliano nelle previsioni astrologiche fortunate e lambiscono anche il Cancro, la Bilancia, il Sagittario e l'Ariete. Venere in Capricorno potenzia un'affidabilità amorosa che adotta la prudenza per investire in maniera più stabile i sentimenti.

Nuove sorprese nell'oroscopo di domenica da Ariete a Vergine

Ariete: simpatici e molto socievoli, potrete aprirvi alle amicizie con slancio, sorvolando atmosfere sconosciute.

I ricordi sono ormai sorpassati e un'atteggiamento più arido nei confronti dell'amore farà superare il tutto, proiettandovi in un futuro più spensierato per gli affetti.

Toro: approfittate del tempo a disposizione per fare qualcosa di davvero stimolante, qualcosa che faccia stare bene. Seguite questo influsso Luna-Urano molto entusiasmante per i sentimenti, imprevisti positivi sono proprio dietro l'angolo.

Gemelli: adesso potrete raccogliere belle soddisfazioni e gli sforzi effettuati fino a ora daranno i frutti desiderati.

Un eccentrico ed entusiasmante Urano dal Toro saprà rivoluzionare in modo imprevedibile la sfera sentimentale. Dovrete solo avere maggiore fiducia in voi stessi e aprirvi alle sensazioni amorose, solo quando lo riterrete davvero giusto.

Cancro: un po' distratti da tutto ciò che accade intorno a voi ma di sicuro intelligenti, seguirete un istinto indipendente che Luna garantisce dal domicilio astrologico dell'Acquario. Un po' freddi e aridi sentimentalmente, potreste apparire distaccati nei confronti della persona amata a causa di un'opposizione venusiana un po' pesante per i sentimenti.

Leone: una nuova capacità di mettere in pratica le idee fulminee sarà benefico per farvi aprire all'amore in maniera più vitale. Cercate di non farvi prendere da una sensualità ribelle causata da Marte in quadratura.

Vergine: molto riflessivi a causa di Venere in Capricorno, sarete piuttosto severi con voi stessi. Il senso dell'ironia non vi abbandonerà, ma se si tratta di parlare dei propri sentimenti, cercherete di arginare la passionalità facendo scattare un autocontrollo di emergenza.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza del satellite notturno assicura un'intelligenza libera e di sicuro poco apprensiva, un po' fuori dagli schemi.

L'amore inizia a guardare lontano, verso orizzonti mai esplorati fino a ora. Una voglia di aprirsi alle nuove esperienze con slancio pervaderà gli animi.

Scorpione: calorosi e molto positivi, cercherete di capire a fondo la persona amata, sprofondando in un esame approfondito e introspettivo delle sensazioni altrui. Non vi fiderete mai fino in fondo del partner, almeno fino a quando non conquisterete la completa fiducia.

Sagittario: Venere insieme a Saturno dal domicilio astrale vicino, cerca di frenare la voglia di libertà e richiama all'ordine.

Potrete dedicare maggior tempo alla persona amata, lasciandovi stimolare da una nuova curiosità mentale benefica per le faccende del cuore.

Capricorno: Venere nel segno risulta benefica e l'amore non sarà mai un gioco, bensì qualcosa di profondo e molto serio. Se dall'esterno potreste apparire freddi e poco emotivi, di sicuro nella vostra interiorità siete veramente capaci di amare.

Acquario: una nuova indipendenza lambisce con Luna nel segno che è restia ai legami tradizionali. Si respira aria frizzante e libera, quindi seguite questa scia anticonvenzionale che porterà ad approfondire le conoscenze in maniera più leggera.

Pesci: se qualcuno ha ferito la vostra sensibilità in passato, cercate di non deprimervi se questi ricordi ritornano prepotenti a invadere il presente. Forse questa sofferenza amorosa deriva da un atteggiamento troppo sospettoso nei confronti della persona amata.