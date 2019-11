L'Oroscopo dal 2 all’8 dicembre annuncia una settimana piena di attività e faccende. Con le festività natalizie alle porte, ciascun segno avrà un bel po’ di lavoro da recuperare e ultimare. I nati del Cancro e della Bilancia vivranno una stellare settimana in cui dovranno occuparsi degli addobbi, come da tradizione. Qualcuno farà una serie di acquisti inaspettati e molti altri dovranno prendere delle importanti decisioni. Scopriamo cosa riservano le previsioni astrologiche per questa settimana.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - La prima settimana di dicembre partirà con il piede giusto.

Ci saranno dei programmi da portare avanti e qualcuno potrebbe sentirsi meno spronato del solito. In casa ci saranno delle responsabilità da assumere legate ai figli o al partner. Avrete da rivedere alcuni conti, soprattutto per le spese eccessive effettuate negli ultimi giorni di novembre. Fortunatamente avrete energia a volontà per combattere ogni ingiustizia e imprevisto. Nel weekend la famiglia si riunirà e qualcuno incomincerà ad addobbare.

Toro - Le coppie sposate, durante la prima parte della settimana, dovranno superare alcune difficoltà.

Dal punto di vista finanziario non mancheranno delle problematiche o delle spese improvvise che rischieranno di minare i risparmi. Fortunatamente, a partire da giovedì, la fortuna busserà alla vostra porta e l’atmosfera si farà più quieta. Chi ha recentemente chiuso una frequentazione, riuscirà a voltare pagina già nelle prime giornate di questa settimana. Attenzione alla salute.

Gemelli - Nell'ultimo mese dell’anno tirerete fuori le somme. Nel dettaglio, durante la prima settimana di dicembre rivedrete dei conti e non mancheranno delle transazioni economiche inaspettate.

Riceverete una chiamata o una visita di un parente. Inoltre, qualcuno che non vedete da tempo, si rifarà sentire. Non si escludono uscite in famiglia o una piccola gita fuori porta. Nel weekend potrete riposarvi anche se dovrete mettere a posto la casa e incominciare ad abbellire il tradizionale alberto di Natale. Qualcuno vi potrebbe chiedere un favore.

Cancro - Siete un segno amante delle tradizioni, per questo sarete molto impegnati durante la settimana. Onde evitare di ritrovarvi con un pugno di mosche in mano, comincerete a sistemare casa e a far quadrare i conti in vista delle festività natalizie.

Amate avere le cose sotto controllo, per questo motivo siete soliti fare progetti a lungo termine. Nel fine settimana tirerete fuori una vecchio oggetto e sarete affaccendati con gli addobbi. Ritroverete la voglia di amare e di esplorare nuovi orizzonti. Le coppie vivranno attimi ancora più intensi del solito e la passione tornerà alle stelle. Possibili viaggi, ma verificate il tempo.

Leone - Alti e bassi non mancheranno. Questo non sarà un mese positivo dal punto di vista lavorativo e professionale.

Potrete cercare conforto in famiglia o tra le braccia della persona amata. Uscite, svagatevi, non state sempre rinchiusi in casa. La settimana sarà un po’ altalenante e dovrete tenere alta la concentrazione onde evitare ritardi o errori. Nel week-end l’atmosfera si addolcirà e a tutto sarà trovata una soluzione. Possibili entrate extra di denaro.

Vergine - Avete bisogno di una vacanza perché avete alle spalle dei mesi turbolenti. Questa settimana vi offrirà tutto il supporto necessario per superare gli ostacoli e i problemi di cuore e denaro.

Finalmente riuscirete a spezzare la solita monotonia facendo una nuova attività. Chi cerca lavoro da tempo avrà delle ottime possibilità di trovarne uno, anche a part-time. Chi sarà in dirittura di partenza dovrà sincerarsi di non dimenticare i documenti. Martedì sarà la giornata ideale per concedersi un rinnovamento del look.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche della settimana fino all'8 dicembre vi vedrà impegnatissimi nel lavoro. Qualcuno dovrà badare maggiormente al focolare domestico e c’è chi avrà un caro da accudire.

Siete un segno sensibile e amante della giustizia. Ultimamente state lavorando ad un progetto che vedrà la luce nel 2020. Qualcuno vi farà arrabbiare ma, alla fine, la spunterete. Non esagerate con il caffè e cercate di dormire di più. Chi ha dei figli piccoli o dei nipotini dovrebbe coinvolgerli nelle preparazioni natalizie che si terranno nel weekend.

Scorpione - Nel corso di questa settimana parlerete con una persona che prova un sentimento segreto per voi. Cercate di essere più presenti in famiglia e non siate egoisti. Vi ritroverete ad affrontare un ostacolo che vi sembrerà insormontabile.

Dovrete chiedere aiuto a qualcuno perché da soli non riuscirete a portare avanti un lavoro. Nel fine settimana dovrete fare attenzione in cucina. Presto giungeranno delle entrare importanti che vi aiuteranno a rifiatare.

Sagittario L'oroscopo settimanale parla di giornate decisive per completare certe commissioni personali. Nei primi tre giorni vi ritroverete a combattere con la stanchezza e l’apatia. Ultimamente non vi sentite molto in forma e qualcuno potrebbe ammalarsi. Detestate fare le cose all'ultimo minuto: per questo motivo, in vista del Natale, farete dei programmi per non farvi trovare impreparati.

Una persona speciale si farà sentire con una novità importante. Non sono da escludere dei cambiamenti in casa, magari sposterete un mobile oppure eliminerete un ingombro.

Capricorno - Un problema rischierà di rovinarvi la settimana. Magari nel lavoro le cose si faranno più complesse del solito. Tra le amicizie ci saranno delle confidenze di una certa importanza. Qualcuno rinnoverà il look ed entrerà nello spirito del mese dicembrino. Trascorrerete il fine settimana in allegra compagnia, magari facendo il tradizionale albero di Natale oppure facendo shopping al centro commerciale. Incominciate a fare cose divertenti e combattete la tristezza con una bella risata.

Acquario - Qualcuno vi remerà contro mettendovi il bastone tra le ruote. I cuori solitari si sentiranno scoraggiati perché l’anima gemella tarda ad arrivare. Chi è sposato o vive insieme da tempo dovrà discutere di certe questioni economiche. Avrete voglia di cambiare aspetto, di rinnovare il guardaroba e di darci un taglio. Prima di prendere qualsiasi decisione, rifletteteci per un paio di giorni. Le stelle vi aiuteranno a superare le difficoltà che incrocerete nel cammino. Nel fine settimana riuscirete a riposare a dovere e ritroverete la serenità. Presto le cose si addolciranno.

Pesci - Sarete sorridenti e sognatori nel corso dei giorni della prima settimana di dicembre.

Amate le feste anche se non sopportate le visite dei parenti. Tuttavia, per voi si prospetta una settimana rilassante anche se qualcosa potrebbe turbarvi. Prendete le distanze dalla gente negativa e pensate solo a voi stessi. Nel weekend riceverete un messaggino inaspettato da una persona a cui volete molto bene. Non si escludono gite o ritrovamenti. Tra sabato e domenica vi divertirete con la persona del cuore o un famigliare ad addobbare la casa.