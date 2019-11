L'Oroscopo di sabato 23 novembre vedrà Toro e Acquario affrontare una giornata difficoltosa, ma tutto si sistemerà per il meglio, mentre Leone e Vergine dovranno stare molto attenti alle persone che li circondano.

Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Potreste incontrare qualcuno di sgradevole e sentirete l'esigenza di litigarci, provate a non assecondare questo istinto ma evitate lo scontro.

Toro: Verrete presi dallo sconforto, perché avete tante cosa da organizzare e sistemare. Non demoralizzatevi e chiedete aiuto a chi vi sta vicino, noterete che tutto diventerà più semplice e sistemerete un bel po' di cose.

Gemelli: E' il giorno giusto per mantenere una promessa che avevate fatto da tempo. Alcune persone vi diranno che non riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi, non date loro ascolto.

Cancro: Non provate a fare più del previsto, limitatevi al vostro compito quotidiano. Concentratevi su una persona che vi è vicina da molto e non ha mai chiesto nulla in cambio, perché potrebbe avere bisogno di voi.

Leone: Siete stati molto generosi e questo lo hanno apprezzato in molti, ma oggi pensate soprattutto a voi stessi, senza sprecare tempo per chi non lo merita.

Vergine: Siete abili ad evitare un argomento spinoso che vi creerebbe problemi. Continuate su questa strada ed evitate le persone che potrebbero indurvi ad affrontare quell'argomento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: Prendete un po' di tempo per voi stessi, fate quello che vi fa stare bene e recuperate le vostre energie. Qualcuno vi chiederà un consiglio: siate disponibili.

Scorpione: Fate bene ad analizzare ogni singola situazione, ma quando siete dinanzi a qualcosa che vi fa stare bene accettate senza pensarci due volte. Una visita migliorerà il vostro umore.

Sagittario: Ascoltate i consigli delle persone a voi più care e state attenti a non deludere una persona che fa molto affidamento su di voi. Aiutatela e questo vi porterà solo giovamenti.

Capricorno: Non provate a riappacificarvi con una persona che vi ha fatto un torto, attendete e sarà lei a venire da voi. Se invece sarete voi ad avvicinarsi non parlate di quello che vi crea disagio ma siate cortesi e gentili.

Acquario: Qualcosa vi turberà per tutta la giornata, non fate si che rovini il vostro rapporto con gli altri, perché in serata tutto si risolverà e vi sentirete alla grande.

Pesci: Potrete tranquillamente fare affidamento su una persona a voi cara. Inoltre è arrivato il momento di agire: basta tentennamenti, siate determinati e tutto andrà bene.