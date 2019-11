La giornata di mercoledì 11 dicembre sarà di tanto duro lavoro e molti segni come il Capricorno, l'Acquario ed i Pesci potrebbero non essere in grado di stare al passo con molti aspetti della loro giornata. I segni di fuoco, in particolare il Leone e l'Ariete, avranno molti successi lavorativi che potrebbero rivoluzionare la loro carriera, mentre ci saranno dei rinnovamenti per i segni del Toro e del Cancro. A seguire, le previsioni degli astri della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il successo lavorativo e i guadagni soddisfacenti vi lasceranno soddisfatti e sarete inclini alla distensione ma anche ad essere più amichevoli del solito. Con il partner avrete qualche spunto interessante.

Toro: rinnovamento del look. Tanti acquisti per voi stessi vi daranno occasione di essere originali e di scegliere qualcosa che vi faccia essere fuori dalle righe.

Sarete al centro dell'attenzione perfino sul posto di lavoro.

Gemelli: affronterete molti ostacoli sul posto di lavoro, perlopiù di stampo organizzativo. Riuscirete a risolvere molti di questi problemi ma avrete a che fare con qualche faccenda decisamente più difficile.

Cancro: avrete molto da organizzare per quanto riguarda le festività natalizie, ma dovrete anche essere efficienti nel lavoro e in alcune faccende che riguardano la famiglia di origine.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

La serata con il partner sarà una di quelle indimenticabili.

Leone: una promozione sarà alla vostra portata se riuscirete ad essere brillanti ed efficienti come al solito anche in questa giornata. Puntate ogni cosa sulla vostra creatività, perché sotto questo aspetto avrete la fortuna dalla vostra.

Vergine: vi sentirete presi di mira dai colleghi, ma non siete di certo persone che si lasciano abbattere da sottigliezze, soprattutto sul lavoro. Le amicizie in primo piano vi diranno cosa sarà giusto fare.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete confusi su qualche novità sul lavoro, ma con qualche mano amica supererete il tutto in poco tempo. I colloqui conoscitivi saranno favoriti dalle stelle, l'amore invece potrebbe non essere alla portata dei single.

Scorpione: vi sentirete vicini alle problematiche di alcuni dei vostri familiari e sarete propensi ad essere dei buoni ascoltatori e degli ottimi consiglieri.

Non sempre però i vostri sforzi saranno apprezzati.

Sagittario: se ci sarà occasione di un eventuale assunzione, dimostrate di essere all'altezza della situazione sfruttando sia le vostre doti pratiche che quelle prettamente a livello burocratico. Avrete una risposta affermativa.

Capricorno: momenti di tenerezza con il partner potrebbero essere interrotti in modo brusco proprio a causa del lavoro.

Al momento l'intesa non sarà in pericolo, ma potrebbe essere compromessa da qualcuno.

Acquario: sarete troppo irritati e dunque distratti per avere un rendimento lavorativo ottimale, quindi cercate di trovare delle ore di relax lontani soprattutto dal partner per ritrovare il vostro equilibrio.

Pesci: tanto lavoro vi attenderà in questa giornata, e potreste non essere molto attenti alle esigenze di chi vi sta attorno.

Meglio rimandare qualche impegno per potervi dedicare alle persone che amate.