L'Oroscopo di domenica 24 novembre vedrà i Pesci in gran forma, mentre il Leone sarà un po' in affanno. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Qualcuno potrebbe chiedervi scusa per un torto che avete subito in passato, siate ben disposti, perché il suo pentimento sarà sincero. Non siate rancorosi ma concedete il vostro perdono e ne avrete solo benefici

Toro: Non dedicatevi alla vostra vita sentimentale, non sarà per niente la giornata giusta, ma del resto non avrete neanche voglia di farlo.

Se proverete ad affrontare qualche tema più spigoloso rischierete solo di litigare.

Gemelli: Vi capiterà di ricevere dei consigli senza che lo abbiate richiesto, in tal caso ignorateli, però sappiate che le persone che vi proporranno il loro aiuto saranno in buona fede, quindi siate comunque cordiali con loro.

Cancro: Vi sentirete particolarmente generosi e altruisti, prenderete a cuore una persona a voi molto cara per proteggerla.

Sappiate che lei ha effettivamente bisogno del vostro aiuto, quindi se noterete che è in difficoltà aiutatela senza pensarci due volte.

Leone: Questa domenica vi destabilizzerà e non vi sentirete sicuri di voi stessi. Confidate i vostri disagi a chi vi sta vicino e vi sentirete meglio, inoltre renderete più stabile il vostro rapporto.

Vergine: Una persona che vi sta vicino cercherà di esternare i sentimenti che prova per voi. Lasciate che vi apra il cuore, anche perché questa situazione poi potrebbe non ripetersi molto facilmente.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: In questi giorni avete compiuto qualche passo falso e averete alcune cose da farvi perdonare da chi vi vuole bene. Occhio agli sbalzi di umore e cercate di rimediare al danno fatto con un atteggiamento gentile e disponibile.

Scorpione: Dovrete guardare dentro di voi e stabilire quali sono le vostre priorità. Questo farà bene a chi vi sta accanto, ma soprattutto vi renderà più sereni e produttivi.

Sagittario: Avrete un dubbio se dire o meno la verità su qualcosa che vi tormenta. Una persona in particolare vi ascolterà e vi sarà grande aiuto, apritevi con lei senza avere ripensamenti.

Capricorno: Non potrete più temporeggiare, dovrete assumere una posizione netta e decisa. Se lo farete le persone a voi vicine vi stimeranno maggiormente, anche se vi attirerete qualche piccola antipatia, ma nulla che non potrete sostenere.

Acquario: Qualcuno di cui non vi siete mai fidati cercherà di convincervi a prendere una scelta azzardata. Siate prudenti: se volete potete ascoltarlo ma non fate mosse azzardate.

Pesci: Questa domenica sarà un bel giorno, dedicatela a voi stessi, organizzate la nuova settimana per essere produttivi sul lavoro e per dedicarvi alle persone che amate.