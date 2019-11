Si conclude la terza settimana del mese di novembre. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 24 novembre per tutti i segni: momento importante per l'Ariete che avrà la possibilità di vivere senza problemi una storia, per l'Acquario miglioramenti nel lavoro e nelle nuove attività.

Ariete: questa sarà una giornata importante per alimentare la passione in una storia, non ponetevi nessun limite. Nel lavoro avete voglia di vivere le cose con maggiore tranquillità, per questo alcuni hanno in mente di cambiare ruolo o mansione.

Se una chiamata o un trasferimento arriva, non lasciatevela sfuggire l'occasione per cambiare.

Toro: torna un po' di stanchezza nei sentimenti, ci saranno diverse discussioni da evitare. Nel lavoro migliorano le collaborazioni e i rapporti, si ottengono maggiori compromessi.

Gemelli: giornata di recupero, che permetterà ai nati sotto questo segno zodiacale di rimettersi in gioco in amore. Il lavoro va bene ed un accordo o una buona notizia potranno arrivare a breve.

Cancro: momento positivo in amore, si potrà risolvere qualche problema. Le coppie in crisi potranno sfruttare queste ore per capire come andare avanti. A livello lavorativo entro poco riceverete una richiesta di cambiamento o di ruolo.

Leone: questo è il momento giusto per fare scelte a lunga scadenza in coppia e per parlare chiaro. Le prossime giornate saranno importanti. Nel lavoro non arrivano grandi novità e un incarico è messo in discussione.

Vergine: momento di recupero sentimentale in arrivo, per questo motivo i single non devono isolarsi ma cercare nuove amicizie. Se avete un'attività importante da svolgere nel lavoro agite con calma ed un recupero netto partirà da lunedì.

Previsioni astrologiche 24 novembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: cercare di evitare complicazioni sentimentali, una persona potrebbe essere contro di voi.

Nel lavoro momento faticoso, c'è maggiore confusione e questo potrebbe creare diversi problemi.

Scorpione: con la Luna positiva nel segno aumenta la passione. Sfruttate il suo transito anche per mettere a punto nuove conoscenze. Sono in arrivo buone notizie anche nel lavoro, in particolare per coloro che cercano qualcosa di nuovo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale si avvicina una fine del mese che può portare belle novità nei sentimenti, non mancheranno le emozioni.

Per chi ha un'attività in proprio questa giornata parte con una marcia in più.

Capricorno: per i sentimenti situazione migliore, se una persona vi interessa entro la fine di questo mese potrà diventare qualcosa in più per voi. In campo professionale avete trovato delle soluzioni ai vostri problemi.

Acquario: in amore situazione astrologica particolare, potreste sentirvi sottotono ed in calo. Momento migliore per il lavoro e per affrontare nuovi percorsi professionali.

Pesci: con Marte e Luna favorevoli al vostro segno zodiacale momento importante per l'amore. Programmate qualcosa di bello o magari tentate di ricucire uno strappo. Nel lavoro, se ci sono problemi legati al passato è ora di rimettersi in gioco e fare delle scelte per il futuro.