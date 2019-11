L'Oroscopo del giorno 18 novembre 2019 riprende in questa sede a "macinare" previsioni. A tal proposito, oltre a poter analizzare per bene l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni, in bella mostra risulta soprattutto la nuova classifica stelline di lunedì. Ansiosi di sapere chi, tra i sei simboli rappresentati in questo contesto potrà contare sul positivo supporto delle stelle? Andiamo dunque per gradi svelando il più fortunato in assoluto: diciamo subito che ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'Astrologia del giorno, certamente ben evidenziati nell'articolo di oggi ben quattro segni, tutti altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale.

Ebbene, tenendo conto anche delle informazioni ricevute dal titolo di apertura, questo nuovo giorno interessante il primo della settimana vedrà andare davvero "alla grande" gli amici nativi dell'Aquario. Il sensibile segno di Aria avrà a sostegno un ottima Luna in Leone, speculare positiva per oltre '80%: pertanto, cosa desiderare di più dalla vita? Altresì il periodo si prevede stabile, positivo quanto basta per coloro dello Scorpione, valutato a quattro stelle alla pari di Capricorno e Pesci.

Invece, visto l'attuale cielo astrale poco performante, le previsioni di lunedì 18 novembre invitano alla calma gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Sagittario e della Bilancia. In special modo i nativi del Sagittario si troveranno di fronte ad impellenti scelte da mettere in atto, legate quasi sicuramente all'attuale vita sentimentale. Ansiosi di scoprire qualcosa di più? A seguire la scaletta con le stelline e, subito dopo, le analisi segno per segno.

Classifica stelline 18 novembre 2019

Nella nostra anteprima di apertura abbiamo già dato qualche indizio in merito al probabile andamento del prossimo lunedì, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei dello zodiaco sotto analisi in questo contesto. Come al solito, a fare da metro di misura la nostra classifica stelline, ovviamene interessante il giorno 18 novembre 2019. Curiosi quindi di sapere quante sono le stelle attribuite al vostro segno?

Nulla di più semplice! La scala dei valori relativa al grado di positività previsto dall'Astrologia ad ogni singolo segno è pronta per essere consultata. Il responso a seguire:

★★★★★: Acquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Bilancia.

Oroscopo lunedì 18 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - In arrivo una giornata decisamente no, questo è quanto hanno messo sul vostro conto gli astri per questo inizio settimana.

In amore, le preoccupazioni riguardanti eventuali problemi in attesa di soluzione influiranno (in modo negativo!) quasi totalmente sull'umore. Con buona probabilità riuscirete a malapena a risolvere qualche piccolo intoppo, i più urgenti invece rimarranno ancora per un po' senza risposta. Consiglio: solo grazie all'aiuto del partner riuscirete a mitigare gli effetti negativi del periodo, sappiatelo fin da adesso.

Discretamente positiva la Luna della tarda serata, tenetelo a mente eventualmente per... Single, una certa difficoltà d’intesa contraddistinguerà qualcuna tra le vostre più apprezzate amicizie o qualche buon rapporto attualmente in essere. Tale premessa potrebbe essere più marcata per voi Bilancia nativi della terza decade. Intanto, le previsioni del giorno in merito al comparto lavoro indicano un periodo sufficientemente stabile: comunque, non fate assolutamente leva sulla competizione, ok?

Rilassatevi in modo da godervi i frutti dei vostri sacrifici fin qui fatti, e se non dovessero esserci allora pazientate, tanto prima o poi arriveranno! Da metà pomeriggio provate ad essere più attenti e meticolosi.

Scorpione - In questo inizio settimana anche se le difficoltà non mancheranno, riuscirete senz'altro ad affrontarle con leggerezza e spirito positivo. In alcune situazioni vi invitiamo a stare un po' sul chi va là: le intemperanze del vostro carattere sono sempre in agguato, quindi cercate in tutti i modi di tenerle a bada.

In amore, la giornata si aprirà all'insegna del buonumore e la vita di coppia procederà in modo abbastanza tranquillo. Diciamo che in generale il periodo non dispiacerà risultando soddisfacente per i più. Approfittatene per una cena romantica: riscalderà la fine della giornata gettando le basi per una serata al peperoncino! Single, più che ad una relazione stabile sarete interessati ad un legame poco impegnativo (come al solito!), ovviamente che non limiti il vostro desiderio di libertà. Un contrattempo, una telefonata che non arriva o una discussione con qualcuno del vostro giro sarà da includere nelle complicazioni quotidiane: regolatevi.

Nel lavoro infine, un ottimo spirito d’iniziativa vi permetterà di lavorare al meglio delle vostre possibilità e condizioni. Sarete svegli, positivi ed energici quanto basta.

Sagittario - Una giornata preannunciata a priori dagli astri con il pessimo simbolo dedicato ai periodi difficili, in questo caso relativo al "sottotono". Parlando in generale pertanto, sarete abbastanza scettici e senz'altro privi di entusiasmo: calma! Chi vi vuole bene non vi abbandonerà di certo, anzi, farà di tutto per risollevarvi e tranquillizzarvi.

In amore potrebbe essere tempo di scelte: visto l'attuale cielo poco raccomandabile, gli astri invitano alla saggezza guardando e pensando sul medio-lungo termine. Parlando in merito ai rapporti di coppia invece, il periodo poco positivo si farà sentire eccome, soprattutto nelle cose che farete "di testa vostra" senza interpellare la persona che avete al vostro fianco. Single, in molti vi sentirete senz'altro più affascinanti e questo potrebbe fare da calamita ad eventuali pretendenti: molti cercheranno di conquistarvi a tutti i costi ma voi, purtroppo, non sarete entusiasti dei personaggi che man mano vi si prostreranno ai piedi...

Calma, più in là potrete finalmente fare la vostra scelta, senza fretta. Nel lavoro invece, il desiderio di novità potrebbe portarvi fuori rotta. Cercate di moderare le pretese, almeno per ora: a puntare in alto penserete in seguito, ok?

Astrologia del giorno 18 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata improntata quasi tutta sulle linee spente della classica routine. Diciamo che vi aspetta un lunedì nel quale il vostro carattere, estroverso e disponibile ad ogni esperienza, sarà stimolato a fondo.

In qualche caso addirittura, alcune situazioni decisamente allettanti vi sproneranno a mettervi in gioco: fatelo! Le predizioni del giorno in merito all'amore indicano che le stelle del momento riusciranno a trasmettervi tantissima buona energia, ovviamente da investire nelle situazioni più complicate. Parlando di coppia, spesso l'unione tra due persone è sempre soggetta a piccoli o grandi contrasti, soprattutto quando si tratta di scelte su figli, casa, spese rilevanti. In questo caso, non vi saranno troppe difficoltà in quel senso, quindi state tranquilli.

Single, il cielo vi sosterrà abbastanza egregiamente ed eventuali aspirazioni potrebbero anche concretizzarsi. Consiglio: evitate di essere troppo aggressivi, per non rischiare di perdere le occasioni (poche) che dovessero presentarsi nel periodo, ok? Nel lavoro intanto, visto che tanti sono i progetti da realizzare, non abbiate paura di manifestare agli altri le vostre idee e i vostri modi di vedere le cose. Non fatevi scappare eventuali nuove opportunità se dovessero esserci in giornata.

Aquario - Partirà benissimo questo vostro lunedì d'inizio settimana sotto molti punti di vista.

Vi attende una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di sana gelosia che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza regaleranno senz'altro momenti da vivere con gioia. In campo sentimentale intanto, avrete buone possibilità da investire in amore e magari l’entusiasmo giusto per buttarvi in situazioni ancora da esplorare. Per quanto riguarda la coppia, sarete ben felici di vivere una giornata sicuramente movimentata, ma capace di regalarvi emozioni splendide concentrate in massima parte tra il centro e la fine del periodo. Single, potreste avere intensi scambi comunicativi con una persona molto interessata e in qualche caso potrebbero esserci, forse già in arrivo, flirt a go go per i più intraprendenti. Se quanto appena detto vi riguarda, allora aspettate qualche giorno e poi fatevi avanti: siate pronti... Nel lavoro invece, splendide occasioni in giornata potrebbero prender vita dal nulla, con predominanza in alcuni settori. Diciamo che ad essere molto avvantaggiati saranno coloro con attività a stretto contatto con le persone.

Pesci - Vi anticipiamo che potreste non essere di ottimo umore soprattutto al mattino: forse avrete piccoli inconvenienti da risolvere, oppure incombenze da portare a termine, poi però tutto dovrebbe rientrare nella normale routine. Secondo l'oroscopo del giorno 18 novembre intanto, riguardo l'amore, regalatevi pure dei ritagli romantici o, meglio, di vera intimità da vivere intensamente voi ed il partner. Vedrete che senz'altro la stanchezza svanirà come d'incanto lasciando il posto a tanta voglia di coccole. Parlando in generale, alcune novità che stavate aspettando (da un pezzo!) potrebbero essere più vicine di quanto possiate credere: tutto andrà per il meglio. Se single invece, guardatevi intorno, forse sarà possibile che troviate una buona occasione per attaccar bottone con quella persona che sapete; oppure potreste fare un buon incontro, chi lo sa... Tenete comunque a mente che, anche se il periodo non dovesse essere proprio come nelle attese, questo inizio settimana sarà da considerare positivo. Nel lavoro, per chiudere, gli astri vi suggeriscono di accettare eventuali nuovi incarichi (o responsabilità) solamente se sottoscritte da un compenso congruo e adeguato. Parlatene con chi di dovere e poi decidete, purché sia fatto senza fretta.